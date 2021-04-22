Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Üniversiteye gitmek birçok gencin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için üniversite sınavı olan YKS sınavına iyi bir şekilde hazırlanmak gerekir. YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırılıyor. Peki, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2021 taban puanları ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2017 yılında müzik ve güzel sanatlar alanında akademik vermek amacıyla kurulmuş bir üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.