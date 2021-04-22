Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversiteye gitmek birçok gencin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için üniversite sınavı olan YKS sınavına iyi bir şekilde hazırlanmak gerekir. YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırılıyor. Peki, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2021 taban puanları ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kontenjanları nelerdir?