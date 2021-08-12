Ankara son dakika

Ankara’da bir parkta çıkan kavgada 18 yaşındaki Emir Yalçın yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından şehirde bazı olaylar çıktı. Peki, Ankara’da olaylar sona erdi mi?

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Ankara Altındağ'da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından şehirde olaylar çıktı.

Ankara Valiliği Altındağ İlçesi'nde akşam meydana gelen olayların sona erdiğini duyurdu. Altındağ Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde gerginlik çıktı. Mahallede toplanan çok sayıda vatandaş, Yalçın’ın hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Çevredeki dükkan ve araçların zarar gördüğü olaylara zaman zaman polis müdahale etti. Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri istendi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Konu hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir. Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor" dedi.

Ömer Çelik'in paylaşımlarında yer alan ifadeler şöyle:

"Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar."

"Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir. Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz."