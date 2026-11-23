Ankara Sanayi Odası, başkent sanayisinin mevcut durumunu ve önündeki riskleri daha yakından izlemek için yeni bir çalışma başlatıyor. Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 2026 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. Enflasyonla mücadelede kalıcı olması gerekenin sıkılaşma değil, fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Ankara’nın birikimini fabrikalarımızın gücüne dönüştürmek, yeni dönemde hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

ASO 2026 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz, Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, yeni dönemin hedeflerini, küresel ekonomideki gelişmeleri, sanayicilerin yaşadığı sorunları ve çözüm beklentilerini değerlendirdi. Finansmana erişimden ihracat desteklerine, erken sanayisizleşme riskinden Avrupa Birliği’nin sanayi politikalarına ve COP31 hazırlıklarına kadar geniş bir gündemi ele alan Ardıç, birlik ve beraberlik içinde çalışma mesajı verdi.

"Her görüş ve öneri, çalışmalarımıza yön veriyor"

Oda seçimlerinin ardından yeni dönemde ilk kez hep birlikte bir araya geldiklerini belirten Ardıç, Meslek Komitelerine seçilen üyeleri tebrik etti. Seçim sürecindeki dayanışmanın kendilerine güç verdiğini ifade eden Ardıç, "Önümüzdeki dört yıl boyunca da aynı güvenle ve birbirimize destek olarak çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Ortak sorumluluklarının üyelerin talep ve beklentilerini karşılamak, sorunlara çözüm üretmek ve üretim, yatırım, istihdam ile ihracat gücünü artırmak olduğunu vurgulayan Ardıç, ASO’nun köklü birikiminin komite üyelerinin sahadan getirdiği bilgi ve tecrübeyle güçlendiğini belirtti. Ardıç, "Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, taleplerini ve beklentilerini en yakından sizler biliyorsunuz. Meslek Komitelerimiz aracılığıyla bize ulaşan her görüş ve öneri, çalışmalarımıza yön veriyor" ifadelerini kullandı.

Bugünün sorunlarına çözüm aranırken üretimin geleceğinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydeden Ardıç, dünyadaki gelişmelerin, yeni teknolojilerin ve pazarlardaki değişimin yakından izleneceğini söyledi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 2026 yılı 1. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda üyeleri tek tek dinlediğini hatırlatan Ardıç, dile getirilen sorun, talep ve beklentilerin kayda alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulumuzda değerlendirdiğimiz bu konuların tamamını ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Genel Sekreterliğimiz de süreci yakından takip etti. Bu çalışmalar sonucunda, o toplantıda dile getirdiğiniz talep ve sorunların tamamında olumlu sonuç aldık. İlgili kişi ve komitelerimizi yazılı ve sözlü olarak bilgilendirdik."

Ardıç, dile getirilecek her konunun aynı titizlikle değerlendirileceğini ve çözümünün takipçisi olacaklarını vurguladı.

Meslek Komitelerinin sektörlere ve üyelere katkı sağlayacak projeler geliştirmesini, yeni faaliyetler planlamasını önemsediklerini aktaran Ardıç, "Bu çalışmaları hayata geçirmek için Odamızın bütçe imkanları ölçüsünde her türlü maddi desteği sağlamaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Meclis, Meslek Komiteleri ve Yönetim Kurulu arasındaki kesintisiz iletişim ve istişareyle belirlenen önceliklerin somut adımlara dönüştürüleceğini ifade eden Ardıç, yeni dönem hedeflerinin temelinde de bu anlayışın bulunduğunu söyledi.

Bilgi ve üretim gücü sanayicinin hizmetine sunuluyor

Geride kalan dönemde Ankara’nın bilgi ve üretim gücünü sanayicinin hizmetine sunmak için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Ardıç, ASO-İLTEK ile illerin teknolojik gelişmişliğini ölçen ve sanayi politikalarına yön gösteren bir çalışma ortaya koyduklarını anlattı. Ankara’nın endeksteki birinciliğinin sorumluluklarını artırdığını vurgulayan Ardıç, bu birikimi daha fazla fabrikanın üretimine ve daha fazla üyenin kazancına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sanayiyi ilgilendiren farklı konularda 28 araştırma raporu hazırladıklarını bildiren Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Raporlarda ortaya koyduğumuz veriye dayalı bulgu ve tespitleri lobi faaliyetleri yoluyla kamu kurumlarımıza aktardık. Rapor, yayın ve demeçlerimizin Odamızın kamuoyundaki görünürlüğüne ve etki gücüne önemli katkı sağladığına inanıyorum."

ASO Model Fabrika ile üç yılda 148 firmanın üretim süreçlerine dokunduklarını belirten Ardıç, İhracat Mentorluk Programı ile firmalara yeni pazarlara açılmaları için yol gösterdiklerini söyledi.

Eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin çeşitlendirildiğini, ASO METES’in belgelendirme kapsamının genişletildiğini, üniversitelerle ve uluslararası ağlarla iş birliklerinin geliştirildiğini ifade etti.

ASO Teknoparkı üç yıl önce doğrudan yönetmeye başladıklarını hatırlatan Ardıç, "Burada da istihdamı ve ihracatı artırırken, GarajX ile birlikte teknoloji ve Ar-Ge ekosistemindeki varlığımızı daha güçlü hissettirdik" dedi.

ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi projelerinin hazırlıklarıyla Ankara’nın gelecekteki üretim kapasitesinin temellerini güçlendirdiklerini kaydetti.

"Ankara’nın birikimini fabrikalarımızın gücüne dönüştürmek, yeni dönemde hepimizin ortak sorumluluğudur"

ASO Sıfır Atık OSB ile bir işletmenin atığının diğerinin hammaddesine dönüştüğü, kaynakların üretimde tutulduğu bir sanayi yapısı geliştirdiklerini anlatan Ardıç, izin ve finansman şartları oluşan etapların hayata geçirilmesini esas aldıklarını ifade etti.

Üyelerin sahadan getirdiği ihtiyaçların çalışmaların başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Ardıç, şöyle konuştu:

"Başarımızın ölçüsü üyemizin kazandığı müşteri, aldığı sipariş, geliştirdiği ürün ve sağladığı tasarruftur. Ankara’nın birikimini fabrikalarımızın gücüne dönüştürmek, yeni dönemde hepimizin ortak sorumluluğudur."

ASO’dan yeni endeks çalışması: ASO-SEE

Üç yıl önce 81 ilin teknolojik gelişmişliğini ölçen ASO-İLTEK’i yayımlamaya başladıklarını hatırlatan Ardıç, endeksin pek çok kurum ve kuruluş tarafından referans alındığını ve ülkenin sanayi ve teknoloji politikalarına katkı sağladığını söyledi. ASO-İLTEK’in yeni verilerinin yıl sonunda açıklanacağını bildirdi.

Yeni bir endeksin hazırlıklarına başladıklarını da duyuran Ardıç, "Ankara sanayisinin sesini güncel verilerle daha güçlü duyuracak ASO Sanayi Eşik Endeksi’ni hazırlıyoruz" dedi.

Ardıç, çalışmanın amacını şöyle anlattı:

"Kısa adı ASO-SEE olan bu endeksimiz ile Ankara sanayisinin aylık nabzını tutacağız. Sahadan gelen verilerle sanayimizin bugününü daha iyi görecek, önümüzdeki riskleri erkenden fark ederek gerekli uyarıları yapacağız. Bu çalışmanın ilk adımını da bugün sizlerle birlikte atacağız."

ASO-SEE’nin komite üyelerinin katkısıyla hazırlanacağını vurgulayan Ardıç, her üyeden pilot uygulamaya katılmasını ve sonraki aylarda düzenli bilgi paylaşmasını istedi. Ardıç, "Bunu yeni dönemde hepimizin sahipleneceği ortak bir görev olarak görüyorum. Sektörlerimizin sesini daha güçlü duyuracak, somut politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız. ASO-İLTEK’in ardından ASO-SEE’yi de hep birlikte önemli bir referans kaynağı hâline getireceğiz" açıklamasında bulundu.