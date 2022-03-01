Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022! Ankara 2022 sahur ve iftar vakitleri...

Ankara imsak vakitleri 2022 ile iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitende yayınlandı. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek Ramazan ayının manevi gölge İslam coğrafyasına düşmeye başladı. 2022 Ramazan İmsakiyesi 2 Şubat’ta giren üç ayların ilk olan Recep ayında 3 Şubat’ta Regaip Kandili, 27 Şubat’ta ise Miraç kandili idrak edildi. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesinde ise Berat Kandili idrak edilecek. Berat Kandilinden sonra ise Müslümanar rahmet, mağfiret ve af ayı olan Ramazan ayına girecek. Ankara’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Ankara’da oruç tutan vatandaşlar iftar saat kaçta olacak, sorusuna yanıt arıyor. İşte Ankara 2022 sahur ve iftar vakitleri...

Ankara iftar saati 2022 Ramazan imsakiyesi