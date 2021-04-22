Ankara Medipol Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Farklı meslek grupları bulunduğundan dolayı birçok üniversite bulunuyor. Üniversiteye gitmek için YKS sınavına girmek gerekiyor. YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırılıyor. Peki, Ankara Medipol Üniversitesi 2021, Ankara Medipol Üniversitesi başarı sıralaması ve Ankara Medipol Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
Ankara Medipol Üniversitesi, 2017 yılında Teba Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Ankara Medipol Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Ankara Medipol Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.