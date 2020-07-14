Ankara lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri Ankara Fen Liseleri taban puanı 2020

20 Haziran’da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavı sonrasında lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS sınava giren adaylara müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Bakan Selçuk, sonuçların açıklandığı gün de lise tercihlerinin başlayacağını da açıkladı. Bakanın bu açıklamasından sonra lise tercihleri 2020 LGS yüzdelik dilim ve taban puanları merak edilmeye başlandı. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS 2020 lise tercihleri nasıl yapılacak?

Lise tercihleri öğrenci ve veli tarafından MEB E-okul veya herhangi bir ortaokul imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapıldı. Tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılarak yapıldı. 2019 yılında yapılan tercihlerde adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulundular.

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