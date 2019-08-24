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Ankara için büyük iş birliği

Ankara’nın en önde gelen sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ankara Kent Konseyi, Atatürk’ün Ankara’ya ilk geliş tarihi olan 27 Aralık kutlamalarında Ankara Kulübü ile iş birliği yapacak.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
Ankara için büyük iş birliği

Ankara’nın en önde gelen sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ankara Kent Konseyi, Atatürk’ün Ankara’ya ilk geliş tarihi olan 27 Aralık kutlamalarında Ankara Kulübü ile iş birliği yapacak.


Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, bu sene Atatürk ’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının kutlanacağı etkinliklerin planlaması için Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan’a ziyarette bulundu.


Ankara için el ele


Şehirlerin tanıtılmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında özel öneme sahip günlerin etkisinin yadsınamaz olduğuna dikkat çeken Ankara Kulübü Başkanı Özaslan, “Ankara için tarihi öneme sahip üç gün var. 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşeriliğini kabul etmesi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent olması ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi. 1932 yılından bu yana varlığını sürdüren Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, bu günlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için her tür çalışmada yer almaya hazırız” dedi.


“Kızılca gün” vurgusu


Seymen geleneğine göre Atatürk’ün Ankara’ya geldiği günü "Kızılca Gün" olarak adlandırdıklarını belirten Özaslan, şöyle konuştu:


“Türk milleti, var olduğu günden beri devletsiz, başsız kalmamıştır. Yeni Türk devletinin kurulduğu güne verilen isim olan Kızılca Gün, çok önemli bir kavramdır ve son Kızılca Gün, 27 Aralık 1919’dur. 27 Aralık tarihi, bağımsızlık mücadelemiz, Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda bağımsızlık savaşımızın hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti ve bağımsızlık mücadelemiz Anadolu’nun ortasında, Ankara’da başarıya ulaştı, zaferle taçlandı.”


“Ankara için el ele vereceğiz”


Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise konseyin Ankara’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından oluştuğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:


“Ankara’nın kalkınması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu anlamlı günlerin sadece Başkent’te değil, tüm Türkiye’de ses getirmesi hepimizin başlıca görevidir. Biz bu günlerde yapılacak etkinlikleri tabana yayarak 5,5 milyon Başkentliyi kapsayacak şekilde kutlanmasını istiyoruz. Ankara Kulübü ile iş birliği yaparak bu günlerde yapılacak organizasyonlara değer katmak, bizim için çok kıymetli. Ankara için el ele vereceğiz. Bunun için üstümüze düşen her göreve hazırız.”


Fethi Yaşar’dan destek sözü


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da katıldığı ziyarette, Başkent için ortak yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Yerel yönetimlerde Kent Konseyi’nin önemini vurgulayan Yaşar, “Bunun partisi falan yok, Ankara Türkiye’nin başkenti, hepimiz sahip çıkmalıyız. Kent Konseyi kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurarsa Ankara’ya çok yararlı olacağına inanıyorum. Kent Konseyi ve STK’lar özüne uygun çalışırsa Ankara kazanır, Türkiye kazanır. Kültür sanat dernekleri, spor dernekleri, kent dernekleri el ele vermeli ve sorunları konuşmalı. Ankara bizim gözbebeğimiz. Kent Konseyi çalışmalarına desteğimiz hep sürecek ve birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
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