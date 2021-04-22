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Eğitim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi başarı sıralaması ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:37:00 -
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi'nden ayrılarak oluşturulan bir devlet üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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