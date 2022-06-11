Ankara felaketi yaşadı! Acı haber geldi
Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekipleri ulaştı.
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Çok sayıda araç sürüklendi
Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.
Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.
Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.