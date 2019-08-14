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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi birlikte çalışıyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı "Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları" aralıksız sürüyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:09
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi birlikte çalışıyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı "Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları" aralıksız sürüyor.


Kurban Bayramı öncesi ilk etabı tamamlanan çalışmayla Sakarya metro çıkışından Çankaya Belediye Başkanlığı önüne kadar olan kısım tamamen yenilendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya’nın yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokakları da kapsayacak çalışmada ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesinde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimi tamamlandı. Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesinde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları şekillenmeye başladı. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olarak düzenlendi.


Başkent’in merkezinde yılların pası siliniyor


Sakarya Caddesi’nden başlayan Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sakarya, Yüksel, Konur ve Karanfil’i kapsayan projeyle Kızılay’ın eskiden olduğu gibi kentin merkezi haline gelmesi için aralıksız çalışıyoruz. 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyemiz birlikte çalışıyor, birlikte hizmet üretiyor. Başkent’in merkezinde yılların pası siliniyor" dedi.


Kızılay’ın ciddi bir çöküş yaşadığını ve bu sorunun çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Taşdelen şöyle devam etti:


"Bir kentin kalbi meydanlarıdır. Dünyanın her yerinde kentler meydanlarıyla anılır. Kızılay’ın da Başkentimizin kalbi olması için seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladık. Öncesinde bölge esnafıyla çeşitli toplantılar yaptık. Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık. Projemizi de bu yönde geliştirdik. Kenti ‘birlikte yönetim’ anlayışını benimsedik. Sakarya bölgesinde esnafımızla birlikte çalıştık. Biz bu uygulamayı karşılıklı güven ve samimiyet içerisinde gerçekleştiriyoruz. İlk etabını bayram öncesi tamamladığımız çalışmayla, Sakarya Caddesi yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bu yaz Sakarya Caddesi’nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokakları da yenileyeceğiz. Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır olacak, şimdiden büyük ağaçları diktik. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak.”


Çöp konteynırları da yenilendi


Çankaya Belediyesi Kızılay bölgesinde başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken esnafın yoğunlukla kullandığı Sakarya Caddesinde yer alan yeraltı çöp konteynırlarını yeniledi. Her biri 5 metreküp hacme sahip 5 yeni yeraltı çöp konteynırı su sızdırmayan özelliği ile de dikkat çekiyor.


Su sızdırmaması ve yeraltında olması nedeniyle hijyenik özelliklere sahip olan konteynırlarda biriken çöpler, çok amaçlı çöp araçlarındaki otomatik vinçler sayesinde toplanıyor. El değmeden ayakla açılan kapakları da vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Çankaya’nın merkezi konumundaki Kızılay bölgesinde Sakarya Caddesi ile başladığı kapsamlı yenileme çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, esnafa büyük kolaylık sağlayan yeraltı çöp konteynırlarını yenileyerek halkın hizmetine sundu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:09
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