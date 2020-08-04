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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Kovid-19" genelgesi

Genelge ile Başkentteki Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkat çekilerek, daha önce alınan tedbirlere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı - Zorunlu iş görüşmeleri hariç belediyeye yapılan ziyaretlere müsaade edilmemesi istendi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:13:45 -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Kovid-19" genelgesi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelge ile Başkentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, daha önce alınan tedbirlere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavaş, bir genelge yayımladı.

ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ve bağlı şirketlerine Yavaş imzasıyla gönderilen genelge ile 12 Mart, 6 Nisan, 14 Mayıs, 3 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde yayımlanan genelgeler hatırlatıldı.

Son günlerde Türkiye genelinde ve özellikle Başkentte artış gösteren Kovid-19 vakalarına işaret edilen genelgede, daha önce alınan tedbirlere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi ve bunun titizlikle sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca, zorunlu iş görüşmeleri hariç belediyeye yapılan ziyaretlere müsaade edilmemesi istendi.

- Yavaş, sosyal medya hesaplarından da uyarıda bulundu

Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki Kovid-19 vaka artışının ilk zamanlardaki seviyeye çıktığına işaret ederek, "Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan kişi sayısı 144'e yükseldi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin, Büyükşehir Belediyesi personelinin 144'ünün Kovid-19 nedeniyle takibe alındığını bildirdi.

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