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Eğitim Anka Teknoloji Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Anka Teknoloji Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Anka Teknoloji Üniversitesi 2021, Anka Teknoloji Üniversitesi başarı sıralaması ve Anka Teknoloji Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 22:57:00 -
Anka Teknoloji Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Anka Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2013 yılında Ankara’da kurulmuştur. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Anka Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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