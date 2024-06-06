  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi vurma planları yapan ülkeye gizli silahları yolladılar! İçlerinde beyaz fosfor silahları da var

ABD'nin Gazze'de yaptığı dandik iskelenin maliyeti açıklandı!

Türk Savunma Sanayii heyecanlandırıyor! Son 2 ayda 49 caydırıcı hamle: BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN...

UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran kararı!

Türk İHA'sı Hindistan'ı ayağa kaldırdı! Acil olarak 31 tane sipariş verdiler

Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu

DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı

Tesettürlü kadınları hedef alan edepsiz kokona hakkında harekete geçildi

AKINCI’dan atılan İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler
Gündem ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu yaptı! Gök Vatan sahipsiz değil
Gündem

ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu yaptı! Gök Vatan sahipsiz değil

Yeniakit Publisher
2024-06-06 06:56:00 -

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin X'teki paylaşımında, ANKA III'ün HÜRJET'le kol uçuşuna dair görüntü ve bilgilere yer verildi. Buna göre, ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi.

 

Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gök Vatan'da gurur günü! ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23