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Gündem Anadolu’ya kış erken geldi: Çerkeş’te kar bastırdı araçlar yollarda kaldı
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Anadolu’ya kış erken geldi: Çerkeş’te kar bastırdı araçlar yollarda kaldı

Yeniakit Publisher
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Anadolu’ya kış erken geldi: Çerkeş’te kar bastırdı araçlar yollarda kaldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bastıran kar yağışı, Işık Dağı bölgesinde trafiği olumsuz etkiledi. Kış lastiği kullanmayan onlarca otomobil yolda ilerleyemezken bazı araçlar maddi hasarlı kazalar yaptı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kalırken bazı araçlarda kaza yaptı.

 

Çankırı’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Çerkeş ilçesinde yağan kar, Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar sebebiyle birçok araç kaza yaparken, kış lastiği takmayan otomobil sürücüleri yolda mahsur zor anlar yaşadı.

 

İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çerkeş'te hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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