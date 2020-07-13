Anadolu Teknik Meslek liselerine geçiş yapılacak okullar?

Anadolu Meslek Programlarında (AMP) alana geçiş şartları neler? Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Anadolu Meslek Programları meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için kontenjan tanımlanacaktır.

Anadolu Meslek Programı Alanlarına Geçiş tarihi ne zaman?

Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler okul tarafından yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-2 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir. Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Anadolu Meslek Programı meslek alanlarına yerletirme sonuçları

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler, merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır. Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e­okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları 17 Temmuz 2020 de ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

Bünyesinde Denizcilik Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Listesi için Tıklayınız

Anadolu Meslek Programı Alan Tercih İşlemleri için Tıklayınız

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız