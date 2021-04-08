Amiral eskilerinin avukatı konuştu: Yanlış bir şey yapmadıklarını düşünüyorlar

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Yayımladıkları gece yarısı bildirisinde eleştirilerini sıraladıktan sonra, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadelerini kullanarak açıkça darbe imasında bulunan gözaltındaki amiral eskilerinin avukatı konuştu.

Provokasyona soyundu!

Emekli amiral eskilerinin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, önce soruşturmayı yürüten savcıyla görüşemediklerini söyleyerek provokasyona soyundu: "Savcı bizi adam yerine koyup konuşmadı. Bulunduğu kata bile gidemedik. Ankara Baro Başkanı randevu istedi, onu bile vermedi. Nezarethane koşulları nedeniyle canları sıkkın."

'Yanlış bir şey yapmadıklarını düşünüyorlar'

Sözlerine amiral eskilerinin pişman olmadıklarını belirterek devam eden Avukat Erol, şunları söyledi: "Bu olay nedeniyle canları sıkkın değil. Yanlış bir şey yapmadıklarını, boşu boşuna tutulduklarını düşünüyorlar. Müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir."