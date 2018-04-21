"Amerika'nın Suriye'de ne işi var?"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Genç Yönetici Okulu' programının açılışına katıldı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan Bakan Özhaseki, gençlere nasihatlerde bulundu.

Dünyanın yakından takip edilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Dün Şırnak'ta vatandaşlarımıza hitap ederken, bundan sonra bize düşen 2 şeyin olduğunu söyledim. Birlik ve beraberlik, uyanık olmak. Suriye'de Amerika'nın ne işi var. 10 bin kilometre öteden gelerek orada ne yapıyorlar. Geçmişlerimi var, ortak bir kültürleri veya akrabalıklarımı var. Niye oradalar? Sizin çocuklarınızı kandırıp dağlara götürdüler, bu çocuklara ölümden başka ne verdiler. Amerika'ya sorarsan, IŞİD'i yok edecekmiş, insan hakları getireceklermiş ve demokrasiyi hakim kılacaklarmış. Siz gittiğiniz nereye insan hakları götürdünüz. Nerede demokrasi gelişti. Şimdiye kadar nereye iyilik ettiniz. Kime bir faydanız oldu. Madem iyiliğiniz olacak, hadi Suriyeli mültecilere kapıyı açında biraz destek verin. Bize gelmesinler diye tel örgüler çekiyorsunuz. Fransa'da bir belediye mülteciye su verece ceza yazacağım diye kanun çıkardı. Bunlar günahını vermez. Orada IŞİD varmış. Bu IŞİD, proje bir örgüttür. Sakalları uzattırıyorlar IŞİD oluyor, kestiriyorlar PYD'ci oluyor. Böyle bir ortam var. Bütün bunları okumamız ve anlamamız lazım. Dünyayı yakından takip etmemiz lazım" şeklinde konuştu.