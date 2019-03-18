0553 313 94 23

Amerika’nın derdi savunmamızı zayıflatmak

ABD’nin telkin ve teklifleriyle 1952 yılında tamamen kapatılan uçak fabrikalarının acı hikâyesi hafızalardaki yerini korurken uzmanlar, ABD’nin Patriot konusundaki ısrarının da geçmişte olduğu gibi yerli silah sanayisini ve ülke savunmasını zayıflatmak olduğu görüşünde birleşiyorlar.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Amerika’nın derdi savunmamızı zayıflatmak

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

ABD’nin, Türkiye’nin S-400’lerle hava savunma sistemini güçlendirme hamlesi karşısında Patriotların satışı ve kullanımı konusunda yeni avantajlı tekliflerde bulunması, akıllara Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kayseri ve İstanbul’da kurulan uçak fabrikalarının kapatılması için uçak hibe etmeye kadar varan ABD tekliflerini getirdi. ABD’nin telkin ve teklifleriyle 1952 yılında tamamen kapatılan uçak fabrikalarının acı hikâyesi hafızalardaki yerini korurken uzmanlar, ABD’nin Patriot konusundaki ısrarının da geçmişte olduğu gibi yerli silah sanayisini ve ülke savunmasını zayıflatmak olduğu görüşünde birleşiyorlar.

“Türkiye’nin gelişmemesi için birçok oyun tezgâhlandı”

Türkiye üzerinde geçmişte ve günümüzde birçok oyun oynandığını ve en son FETÖ eliyle gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’nin askeri ve siyasi anlamda gelişimini dizginlemek istediklerini söyleyen Adaleti Savunanlar ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, “Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyen birçok devlet var. Bunların başını ABD çekiyor. Bu ülkeler Türkiye’nin kendilerinden bağımsız hareket etmesini, siyasi ve askeri alanda güçlenmesini istemiyor. Yakın tarihimizde  bunun örnekleri mevcut. ABD, hibe uçak ve uçak motoru vaadiyle uçak fabrikalarımızı kapattırmıştır. 1996 yılında Muavenet Zırhlısını batırdıktan sonra Gölcük’te gemi motoru üreten fabrikayı da kapattırarak gemi hibe edeceğini söylemişti. Türkiye’ye 10 gemi hibe edeceğini söylemişken 5 gemi göndermişti. Gönderdiği bu gemiler de teknolojik olarak yetersiz gemilerdi. ABD geçmiş siciline bakıldığında Türkiye’nin bağımsız veya bir başka ülke ile anlaşarak kendi güdümünden uzaklaşan bir politika izlemesine asla izin vermeyeceğini söyleyebiliriz. Avrupa ülkeleri Türkiye’nin attığı adımların gerçekliğini gördüğü zaman paniklemeye başlıyor. Bugüne kadar neden Patriot sistemlerini vermek istemediler, şimdi neden veriyorlar? Bugüne kadar Türkiye’nin, Rusya’dan hava savunma sistemi almasını beklemiyorlardı. Türkiye’yi vesayet altına almak için gerekli adımları attıklarını düşünüyorlardı. Gerek FETÖ, gerek PKK, gerekse ekonomik yaptırımlarla siyasi ve askeri gelişimleri dizginlemeyi hedefliyorlardı. Bugün 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’yi engelleyemeyeceklerini anladıkları için Patriotları verelim kandırmacası içerisindeler” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin sözde yardımları umutlara pranga vurdu

6 Ekim 1926 yılında ilk uçak fabrikasıAtatürk tarafından Kayseri’de kuruldu. Yaklaşık 10 yıl içerisinde 5 farklı tipte toplam 134 uçak üretildi. Ayrıca 1937-1947 yılları arasında 24 tip uçak imalatı ve 14 tip motor revizyonu gerçekleştirildi. 1950 yılından itibaren Tayyare Fabrikası’nın adı kaldırılarak Hava ikmal Merkezine dönüştürüldü. Nuri Demirağ’ın İstanbul’da kurduğu uçak fabrikası da, CHP’nin baskısıyla, Türk Hava Kurumu’nun bütün siparişleri iptal etmesi nedeniyle darboğaza girdi. Nuri Demirağ, mahkemeye verdiği THK ile yıllar süren bir mahkeme sürecine girdi. Mahkeme aleyhine sonuçlandı. Ayrıca uçakların yurtdışına satılamaması için bir de kanun çıkartıldı. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1944 yılında kapandı. Türkiye’nin, ABD ile yakınlaşması ile o dönemde sözde Marshall yardımlarından faydalanmış ve Kayseri’deki fabrikanın üretimini durdurmuştu. ABD hükümeti, Marshall yardımı adı altında uyguladığı yardım çerçevesinde, hazır uçak ve motor verince, 1950 yılında, özellikle ABD askeri Marshall yardım projesi nedeniyle, kurulan fabrika ordudan yeterli sipariş alamamış ve mali zorluklara boğuşmaya başlamıştı. Mali zorlukları atlatamayan fabrika Haziran 1952 tarihinde faaliyetlerine son verip Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) devredilmişti. 1956 yılına kadar mevcut uçak üretim projesine devam eden fabrikada, 1962 yılında tüm havacılık faaliyetleri durdurdu. 1952, 1954 yılında MKE ve Türk Hava Kurumu (THK) geliştirdiği, model 3 olarak yeniden adlandırılan Mehmetçik‘in de bulunduğu 6 ayrı modeli imal etme kararı aldı. Mehmetçik projesi jet motorlu bir eğitim uçağıydı. Aynı yıl ABD, Lockheed T-33 tipi jet eğitim uçaklarını Türk Hava Kuvvetleri’ne hibe etmesiyle projenin uygulanmasından vazgeçildi. 1957 yılına gelindiğinde ABD yardımının ön gördüğü koşullar neticesinde yapılan gizli anlaşmalar ile hükümetin emri sonucunda Türkiye’deki uçak üretimi tamamen durduruldu.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:35
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. ABD
  5. S-400
  6. Patriot
  7. uçak fabrikaları
  8. kurulan uçak fabrikalarının kapatılması
  9. FETÖ
  10. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  11. Adaleti Savunanlar ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı Ersan Ergür
  12. PKK
  13. Muavenet Zırhlısı
  14. ilk uçak fabrikası
  15. Atatürk
  16. Tayyare Fabrikası
  17. Hava ikmal Merkezi
  18. Nuri Demirağ
  19. CHP
  20. Türk Hava Kurumu
  21. THK
  22. Marshall yardımları
  23. ABD hükümeti
  24. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
  25. Mehmetçik
  26. Lockheed T-33
  27. Türk Hava Kurumu (THK)
  28. Türk Hava Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • Kasım Kasım 14 dk önce
    Atatürk’ün iyi yaptığı işleri takdir etmeye hazır mısınız? Yoksa yine şapka edebiyatına devam mı?
  • abdrhmnabdrhmn28 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 47 dk önce
    İt ürür kervan yürür
  • ihsanihsan1 sa önce
    abd hala sömürge peşinde türkiye çok şükür ak parti iktidarı ile bundan kurtulmaya çalışıyor abd kahpesinin derdi bu canı cehhenneme

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
  1. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
  2. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
  3. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
  4. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
  5. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
  6. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
  7. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
  8. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
  9. Halı sektörü 2023 stratejisini..
  10. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
  11. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
  12. Güvercin hırsızları tutuklandı
  13. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
  14. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
  15. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
  16. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
  17. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
  18. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
  19. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
  20. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
  21. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
  22. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
  23. Saadet Partisi adayı, terör..
  24. Foça Belediyespor, kupasını aldı
  25. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
  26. Çocuk parkında dehşet
  27. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
  28. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
  29. Yabancıya konut satışında tarihin en..
  30. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!