Trump'a şok! ABD askerlerinin kaldığı otel vuruldu!
Dünya

Trump'a şok! ABD askerlerinin kaldığı otel vuruldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trump'a şok! ABD askerlerinin kaldığı otel vuruldu!

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin kaldığı otele saldırı düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin kaldığı otele saldırı düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik insansız hava aracı (SİHA) saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, peş peşe gönderilen üç SİHA hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Erbil’de ABD askerlerinin kaldığı bir otele SİHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteren Seraya Evliya el-Dem, ABD askerlerinin konakladığı otele saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Bölgede gerilim son günlerde artarken, 1 Mart gecesi gerçekleştirilen saldırıda SİHA’ların Erbil Havalimanı’na isabet ettiği, ardından patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirilmişti.

