İran'dan İsrail'e ağır misilleme

İsrailli yetkililer, İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, birçok ambulans ve acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi.

İran, İsrail’in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrailli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırılarda 12 kişi yaralandı.

 

Acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi

 

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, birçok ambulans ve acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi.

Yetkililer, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bölgedeki bazı konut ve araçlarda meydana gelen hasara ilişkin görüntüler yer aldı.

