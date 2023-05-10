Amerikan halkının Biden yönetimine güveni bitti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, halkın Başkan Joe Biden yönetimine dair onayının son dönemde yüzde 40'a gerilediğini gösterdi. Yüzde üç yanılma payı olan anketten çıkan bu oran Biden'ın başkanlığı dönemindeki en düşük orana işaret ediyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni ankete göre Amerikan halkının Biden yönetiminin göçmenlik ve enflasyonla mücadeledeki politikalarından memnun değil.

Pazar günü sona eren anket Biden'ın popülerliğinde önceki aya göre çok hafif bir artışı işaret etti. Buna göre katılımcıların yüzde 39'u Biden'ın başkanlığını onayladığını ifade etti.

Ekonomi ve göçmenlik

Yüksek enflasyon oranları ve merkez bankasının faiz oranlarını artırarak fiyatları kontrol altına alma çabası, konut ve araç kredilerini daha pahalı hale getirdiği bir ortamda, ekonomi halkın en büyük endişe konusu olmaya devam etti.

Çok sayıda yabancının sığınma talebiyle ABD'ye geçişini engelleyen Covid-19 kurallarının perşembe günü sona erecek olması da bir diğer endişe kaynağı olarak görülüyor. Bu uygulamanın sona ermesini bekleyen göçmenler Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da bu hafta uzun kuyruklar oluşturdu.

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Araştırma, katılımcıların yüzde 54'ünün her yıl ülkeye girmesine izin verilen göçmen sayısının arttırılmasına karşı çıkıyor. Araştırmada bu görüşün partilere göre dağılımı yüzde 77 Cumhuriyetçilere karşı yüzde 34 Demokratlar olarak gerçekleşti.

Biden'ın göçmenlik politikalarını onaylayan katılımcı oranı ise yalnızca yüzde 26 oldu. Katılımcıların yüzde 66'sı Amerikan askerlerinin sınır ötesine gönderilerek sınır güvenlik birimlerine destek olmasını onayladığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı bu ay bin 500 askerin geçici olarak sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirileceğini duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler Biden yönetimini göçmenlik konusunda fazla yumuşak davranmakla suçluyor.

Hükümet harcamaları ve borçlanma limiti

Her ne kadar eski ABD Başkanı Donald Trump dönemi de dahil olmak üzere Covid-19 salgınıyla mücadele için hükümet harcamaları artmış olsa da, Biden yönetimi bu konuda Cumhuriyetilerin eleştiri oklarının hedefinde.

Biden bu hafta Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile federal borç tavanıyla ilgili yaşanan çıkmazı görüşecek. Hazine Bakanlığı, borçlanma limitinin kaldırılmaması halinde Washington'un 1 Haziran'dan itibaren borçlarını ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Anket katılımcılarının yüzde 54'ü borçlanma limitinin yükseltilmesine karşı çıkıyor. Bu oranı oluşturanların yüzde 59'unun üniversite eğitimli olmaması da dikkat çekti. Üniversite eğitimi olanların yüzde 44'ü limit artışına karşı çıkıyor.

80 yaşındaki Biden görevdeki en yaşlı başkan olarak nisan ayında 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etmişti.

Kaynak: Euronews