Amerikalı isim: Rusya bizden daha insancıl

Amerikan dil bilimci ve siyasi aktivist Noam Chomsky, Rusya'nın Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline göre 'daha insancıl' savaştığını söyledi.

New Statesman'e röportaj veren 94 yaşındaki Amerikalı düşünür, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2003 yılındaki Irak işgalinde ülkenin altyapısını 'tamamen çökerttiğini' ama bu seviyede bir yıkımın Ukrayna'da yaşanmadığını söyledi.

Chomsky, "Şüphesiz Rusya bunu muhtemelen konvansiyonel silahlarıyla bile yapabilirdi. [Rusya] Kiev'i Bağdat gibi yaşanmaz hale getirebilir, Ukrayna'nın batısındaki lojistik hatlarına saldırabilirdi." ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın ABD'den daha insancıl mı savaştığını ima ediyorsunuz?' sorusuna Chomsky, bunun bir ima değil 'açık bir gerçek' olduğunu söyledi.

ABD Irak'ı işgal ettiğinde saldırının çok şiddetli olması nedeniyle BM müfettişlerinin ülkeden çıkmak zorunda kaldığını hatırlatan Chomsky, işgal sonrasında Kiev'e giden yabancı lider ve diplomatların sayısının Rusya'nın daha itidalli savaştığının göstergesi olduğunu belirtti.

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Chomsky, "ABD ve İngiltere Bağdat'ı bombalarken hiç bir yabancı lider oraya gitmiş miydi? Hayır çünkü ABD ve İngiltere savaşa girdiğinde ölümüne saldırır. Herşeyi yok ederler, iletişim, ulaşım, enerji, bir toplumun idamesi içi gerekli her şeyi hedef alırlar" sözlerini kullandı.

Chomsky, "ABD ve İngiltere'nin savaş şekli böyledir. Can kayıplarına bakın. Resmi rakamlara göre Ukrayna'da 8 bin sivil hayatını kaybetti. ABD ve İngiltere Irak'a saldırdığında kaç sivil ölmüştü?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da barışın nasıl sağlanabileceği sorusuna ise Chomsky, ilk olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin seçenek dışı kalması gerektiğini belirtti.

Bunun eski liderler Boris Yeltsin ve Mihail Gorbaçev zamanından beri kırmızı çizgi olduğunu belirten Chomsky, Ukraya'nın soğuk savaş sırasında Avusturya ve günümüzde Meksika'nın sahip olduğu gibi bir statüsü olması gerektiğini belirtti.

Chomsky, "Bugün Meksika ABD'ye düşman hiçbir ittifaka giremez, bununla ilgili bir sözleşme yok ama bu son derece açık bir durumdur," dedi.

Chomsky, barış için Kiev'in doğudaki Donbas bölgesine de bir şekilde özerklik vermesi gerektiğini, Kırım'ın ise daha sonra görüşülmek üzere şu an için bırakılması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna savaşını Rusya'nın askeri gücünü zayıflatmak için kullandığını belirten Chomsky Washington'ın aynı şekilde Çin'i tahrik etmek için Tayvan'ı kullandığını savundu.

Kaynak: Euronews