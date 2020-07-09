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Aktüel

Ambulans helikopter, boğulma tehlikesi geçiren genç için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:15:20 -
Ambulans helikopter, boğulma tehlikesi geçiren genç için havalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Tatil için geldiği Karaincirli köyü sahilinde dalgıç kıyafetleriyle denize giren 17 yaşındaki Yağız Korkmaz, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan gence ilk müdahale ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, daha sonra Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesine sevk edildi.


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