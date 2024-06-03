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Yerel Amasya'da takdir edilen hareket!
Yerel

Amasya'da takdir edilen hareket!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 19:32:00 -
Amasya'da takdir edilen hareket!

Amasya’da bir camide vantilatörü kullanan vatandaş ardında bir not ve para bıraktı.

Amasya'da bir camide serinlemek için vantilatörü kullanan kişi, camiye bir not ve bir miktar para bıraktı.

Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.

Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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