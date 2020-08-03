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Aktüel

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:26:54 -
Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Yakup Şengül yönetimindeki 37 PR 415 plakalı otomobil, Kırça mevkisinde, Rahmi Beyazgül'ün kullandığı 34 HGF 93 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Satu, Başak, Hüseyin, Emine ve Ezgi Beyazgül, otomobildeki Rüşen Şengül ve Emre Karaharmancı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D100 kara yolunun İstanbul yönü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

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