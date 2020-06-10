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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:31:28 -
Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sevgi Sümer (40) idaresindeki 34 BZC 463 plakalı hafif ticari araç, Yolaçan köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Pembe Öztürk (60) ve Hayrettin Taşkıran (55) yaralandı.

Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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