Amasya ve Çankırı'da esnaf ve halka Türk bayrağı dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya ve Çankırı'da, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve halka bayrak dağıtıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hem esnafa hem de alışveriş yapanlara Türk bayrağının yanı sıra maske verdi.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için renkli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Sarı, "Bu etkinliği çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek için düzenledik. Cumhuriyet meşalesinin ilk yandığı şehir olan Amasya'da o günleri hatırlatmamız, o günlerin mirasına sahip olduğumuzu göstermemiz gerekirdi." dedi.

Bugün ve yarın 5 bin bayrak dağıtacakları bilgisini paylaşan Sarı, "Koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir bayram yaşıyoruz ancak biz bu bayramı önlemler çerçevesinde en güzel şekilde kutlamayı planlıyoruz. Belediye bandomuz, şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımıza konser verecek, kahramanlık türkülerimizi ve marşlarımızı okuyacağız. Vatandaşlarımız evlerinin balkonlarından, pencerelerinden bu coşkuya ortak olacaklar. Son olarak, 'Evinde kal Amasya' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çankırı

Çankırı'da Valilik koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki görevliler, kent merkezinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının çelenk sunumu dışında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Vatandaşlara evlerinde asmaları için bayrak dağıtıldığı belirtilen açıklamada, herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



