Amasya Üniversitesi taban puanları 2020 en küçük en büyük Amasya Üniversitesi başarı sıralaması
Amasya Üniversitesi taban puanları 2020. Üniversite taban puanları başarı sıralamaları, 4 yıllık üniversite bölüm puanları, 2020 2 yıllık üniversite bölümleri en küçük ve en büyük taban puanları ile başarı sıralamaları üniversite adayları tarafından merak ediliyor. YKS tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte Amasya Üniversitesi taban puanları 2020 araştırılıyor. Peki Amasya Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Amasya taban puanları 2020 Amasya Üniversitesi başarı sıralamaları.
2020 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin açıklamasına göre, YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. ÖSYM 2020 YKS sonuçları sonrası adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih tarihlerinin yanında üniverte kontenjanları da açıklandı. Peki Amasya Üniversitesi taban puanları kaç? Amasya Üniversitesi taban puanları 2020. Amasya Üniversitesi 2020 taban puanları, Amasya Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık. İşte Amasya Üniversitesi YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Amasya Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 1025111 taban puanları 238,56600
Amasya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 1522065 taban puanları 203,39587
Amasya Üniversitesi Dış Ticaret başarı sırası 1638465 taban puanları 195,63103
Amasya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım başarı sırası 1521315 taban puanları 203,44118
Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1558652 taban puanı 201,01576
Amasya Üniversitesi Pazarlama başarı sırası 1724611 taban puanı 187,71113
Amasya Üniversitesi Reklamcılık 1632901 - 196,02368
Amasya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1547568 - 201,73651
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1018215 - 239,10630
Amasya Üniversitesi Elektrik 1221268 - 224,12375
Amasya Üniversitesi Elektrik (Uzaktan Öğretim) 1149707 - 229,14537
Amasya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1366425 - 213,87430
Amasya Üniversitesi Harita ve Kadastro 1189475 - 226,33995
Amasya Üniversitesi Harita ve Kadastro (İÖ) 1345458 - 215,33293
Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1360217 - 214,30353
Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1613539 - 197,36632
Amasya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) 1175238- 227,33874
Amasya Üniversitesi Makine 1163544 - 228,16557
Amasya Üniversitesi Mekatronik (Uzaktan Öğretim) 619010 - 273,34142
Amasya Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 1414720 - 210,52954
Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 1199644 - 225,61803
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1530776 - 202,83487
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Maliye 1603077 - 198,07186
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1228788 - 223,59813
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1667071 - 193,51491
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 1144355 - 229,53728
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Makine 1344921 - 215,37008
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Mekatronik 1250909 - 222,04899
Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1025244 - 238,55670
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 797093 - 256,64992
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ) 1071500 - 234,97974
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 1560080 - 200,92160
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 982815 - 241,88515
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 513687 - 285,36353
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 329533 - 313,93572
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) 406382 - 300,36942
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 708863 - 264,46706
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 785571 - 257,61832
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 985051 - 241,71225
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) 1683255 - 192,17485
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 567261 - 278,97662
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 628191 - 272,39609
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 1013858 - 239,44730
Suluova Meslek Yüksekokulu
Suluova Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi 662862 - 268,88428
Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 1489737 - 205,50907
Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 1494623 - 205,18482
Suluova Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık 905261 - 247,91871
Suluova Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 1086639 - 233,82875
Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 939177 - 245,27671
Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 1103405 - 232,57173
Tasarım Meslek Yüksekokulu
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 1230537 - 223,47574
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 1287262 - 219,49403
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (İÖ) 1703188 - 190,32115
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 1478824 - 206,22826
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri 1449202 - 208,19207
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler İşletmeciliği başarı sırası 1312276 - taban puanları 217,71093
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