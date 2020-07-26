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Eğitim

Amasya Üniversitesi taban puanları 2020 en küçük en büyük Amasya Üniversitesi başarı sıralaması

Amasya Üniversitesi taban puanları 2020. Üniversite taban puanları başarı sıralamaları, 4 yıllık üniversite bölüm puanları, 2020 2 yıllık üniversite bölümleri en küçük ve en büyük taban puanları ile başarı sıralamaları üniversite adayları tarafından merak ediliyor. YKS tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte Amasya Üniversitesi taban puanları 2020 araştırılıyor. Peki Amasya Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Amasya taban puanları 2020 Amasya Üniversitesi başarı sıralamaları.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:45:00 -
Amasya Üniversitesi taban puanları 2020 en küçük en büyük Amasya Üniversitesi başarı sıralaması

2020 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin açıklamasına göre, YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. ÖSYM 2020 YKS sonuçları sonrası adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih tarihlerinin yanında üniverte kontenjanları da açıklandı. Peki Amasya Üniversitesi taban puanları kaç? Amasya Üniversitesi taban puanları 2020. Amasya Üniversitesi 2020 taban puanları, Amasya Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık. İşte Amasya Üniversitesi YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi Aşçılık başarı sırası  1025111 taban puanları 238,56600

Amasya Üniversitesi  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 1522065 taban puanları 203,39587

Amasya Üniversitesi  Dış Ticaret başarı sırası 1638465 taban puanları 195,63103

Amasya Üniversitesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım başarı sırası 1521315 taban puanları 203,44118

Amasya Üniversitesi  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1558652 taban puanı 201,01576

Amasya Üniversitesi  Pazarlama başarı sırası 1724611 taban puanı 187,71113

Amasya Üniversitesi  Reklamcılık 1632901 - 196,02368

Amasya Üniversitesi  Turizm ve Otel İşletmeciliği 1547568 - 201,73651

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi  Bilgisayar Programcılığı 1018215 - 239,10630

Amasya Üniversitesi  Elektrik 1221268 - 224,12375

Amasya Üniversitesi  Elektrik (Uzaktan Öğretim) 1149707 - 229,14537

Amasya Üniversitesi  Elektronik Teknolojisi 1366425 - 213,87430

Amasya Üniversitesi  Harita ve Kadastro 1189475 - 226,33995

Amasya Üniversitesi  Harita ve Kadastro (İÖ)  1345458 - 215,33293

Amasya Üniversitesi  İnşaat Teknolojisi 1360217 - 214,30353

Amasya Üniversitesi  İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1613539 - 197,36632

Amasya Üniversitesi  İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) 1175238-  227,33874

Amasya Üniversitesi Makine 1163544 - 228,16557

Amasya Üniversitesi  Mekatronik (Uzaktan Öğretim) 619010 - 273,34142

Amasya Üniversitesi  Otomotiv Teknolojisi 1414720 - 210,52954

Amasya Üniversitesi  Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 1199644 - 225,61803

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık  1530776 - 202,83487

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Maliye 1603077 - 198,07186

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı  1228788 - 223,59813

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1667071 - 193,51491

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 1144355 - 229,53728

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Makine 1344921 - 215,37008

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Mekatronik 1250909 - 222,04899

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  1025244 - 238,55670

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 797093 - 256,64992

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ)  1071500 - 234,97974

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 1560080 - 200,92160

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 982815 - 241,88515

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 513687 - 285,36353

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 329533 - 313,93572

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) 406382 - 300,36942

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 708863 - 264,46706

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 785571 - 257,61832

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 985051 - 241,71225

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) 1683255 - 192,17485

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 567261 - 278,97662

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)  628191 - 272,39609

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 1013858 - 239,44730

Suluova Meslek Yüksekokulu

Suluova Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi 662862 - 268,88428

Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 1489737 - 205,50907

Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 1494623 - 205,18482

Suluova Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık 905261 - 247,91871

Suluova Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 1086639 - 233,82875

Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 939177 - 245,27671

Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 1103405 - 232,57173

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 1230537 - 223,47574

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 1287262 - 219,49403

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (İÖ) 1703188 - 190,32115

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 1478824 - 206,22826

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri 1449202 - 208,19207

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler İşletmeciliği başarı sırası 1312276 - taban puanları 217,71093

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