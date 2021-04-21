Amasya Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İyi bir meslek için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Amasya Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?