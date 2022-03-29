Aman solcular duymasın! Ali Erbaş açıkladı: 70 bin camimizde...

YENİ AKİT / ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Ankara’da düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Taşıyoruz” isimli “Yazma Eser Restorasyon Sergisi”nin açılışını yaptı.

“Medeniyetimizin en temel unsuru ilimdir, irfandır, bilgidir, hikmettir”

Başkan Erbaş, kütüphanelerde kitap sayılarını artırarak gençlere ve çocuklara daha fazla hizmet etmek istediklerini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kütüphanemizin kitap sayısını gittikçe artırmaya gayret ediyoruz. Kitap bastırma noktasında hem Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hem Türkiye Diyanet Vakfı yayınları olarak kitap çeşitlerini gittikçe artırmaya gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki medeniyetimizin en temel unsuru ilimdir, irfandır, bilgidir, hikmettir” şeklinde konuştu.

“Medeniyet birikimimizi ortaya koyan bu sergilere daha çok önem vermeliyiz”

70 bin kadar camide kitaplık ve kütüphane olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnşallah tüm camilerimizde cemaatimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın istifade edebileceği kütüphaneleri, kitaplıkları kurmak nasip olur. Bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bilgi varsa, ilim varsa Müslümanlar inancını daha nitelikli yaşarlar, daha bilinçli Müslümanlar oluruz. Hepimiz kitaba, bu şekilde medeniyet birikimimizi ortaya koyan sergilere daha çok önem vermek durumundayız.” ifadelerini kullandı.