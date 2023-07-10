Aman dikkat! Efteni Gölü yağışlar sonrası taştı

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 2 gün aralıklarla devam eden yağış sonrasında Düzce’de birçok bölgeye su bastı. Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'den fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü’de yaşanan yağışlar sonrası doldu taştı. İskele ise çöktü sular altında kaldı.

Bölgede yaşayan Abdullah Yaldız, “Efteni Gülü sular altında kaldı. Meteorolojinin uyarısı sonrasında bir çok derenin döküldüğü göl taştı. İskelemiz sular altında kaldı. İnşallah Turizm Bakanlığımız burası ile ilgili çalışma yapar” dedi.