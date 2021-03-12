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Aman çaktırma, süpür halının altına: ODA Tv'nin Atatürkçülüğü Tabipler Odası'na kadarmış

Bulduğu her fırsatta Atatürkçülük yaparak AK Parti iktidarını hedef alan karanlık Oda, İzmir Tabipler Odası'nın 'Meslekte 40. yıl' adlı onur plaketinden Mustafa Kemal'in fotoğrafını kaldırtmasını manşetten bile yayımlamayarak sıradan bir başlıkla servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:36:00 -
Aman çaktırma, süpür halının altına: ODA Tv'nin Atatürkçülüğü Tabipler Odası'na kadarmış

 Yeniakit.com.tr 

İzmir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Meslekte 40.yıl' adlı plaketten Mustafa Kemal fotoğrafını kaldırdı. Fotoğrafı kaldırma kararının 'Demokratik Katılımcı Hekimler' yönetimi tarafından alındığı öğrenilirken, her fırsatta Atatürkçülük yaparak AK Parti iktidarını hedef alan Karanlık Oda'nın haberi servis etme biçimi şaşkınlığa sebep oldu.

Sıradan bir başlıkla manşette bile yer almadı

Haberde, 'Kalpaklı Atatürk fotoğrafı tartışması' şeklinde sıradan bir başlık kullanılırken, söz konusu haber manşetten de görülmedi.

Atatürkçülük maskeleri düştü

Karanlık Oda, geçmişte yaptığı hemen her ilgili haberinde Atatürkçülük maskesi ile AK Parti iktidarını hedef almıştı.

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