Alzheimer hastalığını önlemek için hurma tüketin! Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma Nedir, Hangi Bölgelerde Yetişir?

Şifa kaynağı olan hurma içerisinde şeker, protein, lif ve yağın dışında 15 farklı mineral ve C, B1, B2, niasin ve A vitaminleri bulunur. Pek çok hastalığa iyi gelen hurma bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hurma, dünyanın birçok sıcak bölgesinde ve ağaçta yetişir. Son yıllarda bütün dünyada oldukça popüler hale gelen hurma, birçok batı ülkesinde kuru halde satılır. Kudüs hurmaları dünyanın en çok tüketilen hurma çeşitleri arasında yer alır. Laboratuvar çalışmalarında hurmanın, iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda beyinde plak oluşmasını da önleyeceği, laboratuvar çalışmalarında kendini göstermiştir.

Alzheimer nedir? Alzheimer belirtileri nelerdir?

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür.

Alzheimer belirtileri

Kafa karışıklığı,

Olayları unutmak,

Nesnelerin ve kişilerin isimlerini hatırlayamamak,

Kişinin yolları karıştırması,

Karar verememek,

Sürekli aynı şeylerden bahsetmek,

Kaygılı hissetmek,

Ruh hâlinde yaşanan dalgalanmalar.

Alzheimer hastalığını önlemek için hurma tüketin!

Yüksek enerji içeriği ile özellikle kilo almak isteyen kişiler hurma tüketmeye yönelebilirler. Özellikle büyüme çağında olan çocuklar için oldukça faydalı bir besindir. Hurma tüketimi, çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında olan Alzheimer hastalığının tedavisi için oldukça önemlidir.

Hurmanın İnanılmaz 5 faydası

Kansere Karşı Korumada Yardımcı Olur

Hiçbir gıda tek başına kanser riskini azaltamaz. Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar bu açıdan oldukça faydalıdır.

Hurma bol miktarda karbonhidrat, lif, vitamin, antioksidan ve mineral içeren bir meyvedir. Hurma, aynı zamanda antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip mucizevi bir meyvedir.

Hurma, bağırsaklarınızı zararlı bakterilerden arındırarak sindirim sisteminizin sağlığını koruyan bir meyvedir. Dolayısıyla, hurma kolon kanseri riskini azaltma özelliğine sahiptir.

Yaş hurmanın faydaları da oldukça dikkat çekicidir. Özellikle organik ve yaş hurma bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Bu sayede bağırsak kanseri hücrelerinin gelişmesini engeller.

Hurma, serbest radikalleri engelleyerek moleküler bozulmayı ve kanseri önlemeye yardımcı olur. Yani, hurma, kanser ve diğer bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için etkili bir yöntemdir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kuru meyve ve kuruyemişler, kilo vermeye yardımcı olurlar ve uzun süre tok kalmanızı sağlarlar. Hem kuru hem de yaş hurma, vücudun bağışıklığını koruma açısından en önemli besinlerden biri olan C vitamini yönünden zengindir. C vitamini ve antioksidanlar ise başta solunum problemleri olmak üzere birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlar.

Hurma ayrıca A1, B1, B2, B3 ve B5 vitamini gibi diğer vitaminler açısından da zengindir. Tüm bu besinler ve antioksidanlar vücudunuzun sağlıklı kalmasına ve bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olur.

Sinir Sistemini Korur

Hurma, nöronların işlevini ve yapısını korumaya yardımcı olarak sinir sisteminizin güçlenmesini destekler. Hurmanın kan şekerini dengeleme özelliği nöron dejenerasyonunu da önler.

Ayrıca, hurma yüksek miktarda potasyum içerir. Bu mineral vücudunuzdaki sıvı dengesini korumak için gereklidir. Aynı zamanda beyindeki sinir iletimlerine de yardımcı olur. Bu durum, beyninizdeki mesaj veya sinyallerin daha hızlı hareket ettiği anlamına gelir. Hurma ise, bu besini elde etmenin sağlıklı bir yoludur.

Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Doğal bir besin kaynağı olan hurmanın, sağlığa olan büyük katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1) Hurmanın 100 gramında üç buçuk gram lif vardır. Bu sayede midenizde hacim kaplayarak tokluk hissi oluşturuyor ve aynı zamanda kabızlığın önlenmesine yardımcı oluyor. Ve kan şekeri kontrolünü de sağlıyor.

2) Hurma tatlı tadı ve besin içeriği sayesinde, beyaz şekerin yerine geçer. Öyle ki tariflerinizi belki de tatlı yapmak istediğiniz zaman gerçek şeker yerine, hurmadan yana kullanabilirsiniz.

3) Gün boyunca kendini yorgun hisseden kişiler, hurma sayesinde ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını hurmadan karşılayabilirler. Yüksek enerji içeriği ile özellikle kilo almak isteyen kişiler hurma tüketmeye yönelebilirler. Özellikle büyüme çağında olan çocuklar için oldukça faydalı bir besindir.

4) Hurma tüketimi, çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında olan Alzheimer hastalığının tedavisi için oldukça önemlidir. Hurma kalbe de iyi gelen bir mucizevi bir besin kaynağıdır.

5) Hurma tüketiminin kolesterol ve kan basıncı seviyeleri gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini de kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma vardır.

6) Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bu nedenle kan basıncını kontrol eder ve kalp ritmini düzenler. Hurma ayrıca, içindeki lif sayesinde atardamarlarda plak oluşumunu önleyebilir.

7) Hurma, sağlığınız için faydalı olan magnezyum, potasyum, demir ve çeşitli antioksidanlar konusunda da oldukça zengindir.

8) Hurma, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Yeteri kadar lifli yiyecekler tüketmek vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Hurma bir porsiyonda içerdiği ortalama yedi gram lifle kabızlığı önleyerek sindirim sağlığına katkıda bulunur.

9) Besleyici bir içeriğe sahiptir. Hurma, mükemmel bir besin kaynağıdır. Sahip olduğu kalorinin büyük bir kısmı karbonhidrattan, az bir kısmı ise proteinden gelir.

10) Hamileyken hurma yemek, bebeğinizin güzel olmasını sağlar derler. Kulaktan kulağa dolaşan bu efsane bilgi ne kadar gerçektir bilinmez. Hurmanın, hamile kadınlar için doğal doğumu teşvik edebileceği ve doğumu kolaylaştırabileceği kanıtlanmıştır.

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