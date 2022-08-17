Son dakika deprem Erzurum yakınında | Yeni deprem uyarısı
SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da korkutan deprem
Son dakika: Erzurum Tekman'da korkutan deprem!
Son dakika haberine göre; Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 23.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yeni deprem uyarısı
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