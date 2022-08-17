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Yaşam Son dakika deprem Erzurum yakınında | Yeni deprem uyarısı
Yaşam

Son dakika deprem Erzurum yakınında | Yeni deprem uyarısı

SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2022-08-17 23:46:00 - 2022-08-18 00:42:50
Son dakika deprem Erzurum yakınında | Yeni deprem uyarısı

Son dakika: Erzurum Tekman'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 23.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yeni deprem uyarısı

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Yorumlar

Murat sır

Hangi safda olduğunu biliyor.derdi secim .acikdan kendinizi belli etmeyin secim kaybederiz diyor.
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