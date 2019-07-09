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Altyapıya yapılan yatırım ilk meyvesini verdi

Kastamonu’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda Sakaryaspor ile final maçına çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 futbol takımı, rakibini 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek, 1350 takım arasından çıkarak şampiyon oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 10:09
Altyapıya yapılan yatırım ilk meyvesini verdi

Kastamonu’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda Sakaryaspor ile final maçına çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 futbol takımı, rakibini 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek, 1350 takım arasından çıkarak şampiyon oldu. Genç futbolcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, altyapıya yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını belirterek, altyapıda kazanılan kupanın Büyükşehir Belediyespor tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkesi tebrik etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 4 binin üzerinde sporcuya hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapıya yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladı. Kastamonu’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, rakiplerini bir bir eleyerek, finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu. 35’er dakikalık iki devre şeklinde oynanan maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, rakibini Ahmet Yağız Darcan (2), Gökdeniz Sülün, Berke Tertip ve Ömer Şerif Kurt’un golleriyle 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un gençleri, sevinç yumağı oluşturdu.



2 yıllık planlamanın meyvesi


Kazanılan zaferin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve gurur yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Yaklaşık 2 yıldan bu yana altyapı noktasında önemli planlamalar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Sayın Mevlüt Aktan da bu konuda bizlere destek oldular. Bugün bunun meyvelerini topluyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu çocuklar inşallah gelecekte Büyükşehir Belediyespor A takımı ve milli takıma ulaşacak kapasiteye ulaşacaklardır. Kastamonu’da Türkiye Şampiyonu olarak Büyükşehir Belediyespor tarihinde bir ilki yaşatan evlatlarımızı ve hocalarını kutluyoruz. İnşallah bu başarıların devamı gelecek” dedi.



Başkan Ergün tebrik etti


Şampiyon takımı ve teknik ekibi kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da, kulüp olarak tüm branşlarda her zaman başarı hedeflediklerini, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ileride çok daha büyük zaferlerle anılacağını ifade etti. U14 futbol takımını, teknik ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi ile başkanını elde edilen zafer nedeniyle kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapabilecekleri alanları arttırma düşüncesiyle tesisleşme atağı başlattık. Sonrasında çocuklarımızın en güzel şekilde spor yapabilmelerini sağlayacak hocalarımızın seçimi noktasında hassasiyet gösterdik. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, Büyükşehir Belediyespor tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye Şampiyonu oldu. Bu, bugüne kadar yaptığımız tüm bu çalışmaların meyvesidir. O açıdan emeği geçen herkesi ve çocuklarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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