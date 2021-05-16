Altınla ilgili yeni hafta tahmini geldi! 'Yeşil ışık yakıldı'

Analistler, enflasyon baskısı artmaya başladığından hala altın’ın 1.850 dolar seviyesini yakından izliyorlar.

Yine de belirsiz ekonomik görünüm, Federal Rezerv’i sabırlı olmaya ve aşırı gevşek para politikalarını sürdürmeye zorluyor.

Peki bu ortamda altın fiyatları için önümüzdeki hafta nelere gebe?

Analistler, daha fazla yatırımcı bir enflasyon koruması aradığından altın’ın tatlı bir noktada olduğunu söyledi. Altın’a olan ilginin yenilenmesi, geçen ay ABD’de TÜFE’nin %4,2 artmasıyla 13 yıldaki en önemli artıştan sonra geldi. Bu arada Perşembe günü, ABD üretici fiyatları rekor seviyedeki en büyük artışla 6.2 arttı.

TD Securities Emtia Strateji Başkanı Bart Melek, piyasaları yorumladı ve “Enflasyonun yükselmesine rağmen daha kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını söylemek için henüz çok erken ki bu da Merkez Bankasındaki beklentilerle uyumlu.” dedi. Bart Melek, enflasyonun geçici olacağını da sözlerine ekledi. Bart Melek, emtia fiyatları yükselmeye devam ederken, küresel ekonomide bu yeni boğa piyasası döngüsüne uyum sağlamak için yeterli yedek kapasite olduğunu açıkladı. Bart Melek konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Federal Rezerv’in son enflasyon rakamlarına bakarak oldukça rahat olacağını düşünüyoruz.

"1900 dolar olacak"

Bart Melek, enflasyonun artması ve ABD merkez bankasının para politikasında çizgiyi korumak istemesiyle, altın fiyatlarının ONS’unu 1.850 doların üzerine çıkmasının sadece an meselesi olduğunu söyledi. Bu fiyat seviyesi kırılırsa Bart Melek, bir sonraki birincil hedefin Ocak ayının en yüksek seviyesi olan 1.900 doların üzerindeki yüksekler olacağını ekledi.

Walsh Trading’de ticari riskten korunma eş direktörü olan Sean Lusk, enflasyonun “gerçek” olması nedeniyle altın üzerinde yükselişe geçtiğini söyledi. Sean Lusk, sabit gelirli yatırımcılar Federal Rezerv’in faiz oranlarını artıracağını tahmin etmeye başladıkça, artan enflasyonun tahvil getirilerini daha yüksek iteceği tehdidine dikkatleri çekti.

Ancak Sean Lusk, artan tahvil getirileri nedeniyle altın fiyatlarında meydana gelebilecek herhangi bir düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu da sözlerine ekledi. Sean Lusk konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Belirsizlik bol ve bu nedenle FED para politikasını sıkılaştırma konusunda tereddüt edecek ve bu altın fiyatları için iyi olacak. FED çok sıkı görünse bile, hiç şüphe yok ki eğrinin gerisinde kalacak. Reel faiz oranları negatif bölgede kalacak ve bu altın için iyi bir ortam.

Commerzbank’ta kıymetli metal analisti olan Carsten Fritsch Cuma günü yaptığı açıklamada, yükselen tahvil getirilerinin %1.7’ye ulaşmasının altın’ın 1.850 doların üzerine çıkmasını engellediğini söyledi. Carsten Ancak Fritsch, tahvil getirilerini de perspektif haline getirdi. Carsten Fritsch konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

ABD tahvil getirileri Perşembe %1,7’ye kadar yükselmiş olsa da, hala mevcut enflasyon oranından %2,5 daha düşük. İkincisi yıl boyunca tekrar düşse bile, reel faiz oranları önemli ölçüde negatif kalıyor. Çünkü devam eden aşırı genişlemeci para politikası, tahvil getirilerindeki herhangi bir artışa sıkı sınırlar koyuyor.

"Yükseliş için yeşil ışık yakıldı"

Carsten Fritsch, fiyatların yükselmesi için “yeşil ışık yakıldığı” için altın’a spekülatif ilginin yenilenmesini beklediğini söyledi.

Enflasyon altın için yükselişe geçecek olsa da Sean Lusk, İsrail ve Filistinliler arasında Gazze Şeridi’ndeki artan çatışmayla jeopolitik gerilimlerin artmaya devam etmesi nedeniyle önümüzdeki hafta değerli metalin yeni güvenli liman talebini de çekmesi gerektiğini söyledi. Altın piyasası enflasyonist bir ortamda yeni bir yükseliş ivmesi görürken bazı analistler, değerli metalin kripto para biriminden artan rekabet gibi bazı rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini de not ediyor.

"Bitcoine kayıyorlar"

Bloomberg Intelligence’da kıdemli emtia analisti olan Mike McGlone, Kitco News’e gönderdiği bir e-postada, 1.850 dolar/ONS seviyesini “yuvarlama hatası” olarak tanımlıyor. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere Mike McGlone, Bitcoin olmasaydı değerli metalin fiyatının daha yüksek seviyelerde olacağını da sözlerine ekledi. Mike McGlone, bakır fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, altın fiyatlarının aslında ONS başına 2.300 dolar civarında işlem görmesi gerektiğini ekledi. Mike McGlone konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın, Bitcoin ile yatırım portföylerinde bir değişim noktasına ulaştı. Altın bir süreliğine sıkıcı olacak, çünkü heyecan ve artı potansiyel yeni dijital paraya Bitcoin’e doğru kayıyor.