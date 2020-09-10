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Ekonomi Altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:53:01 -
Altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 455 bin lira, en yüksek 469 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 172 milyon 334 bin 694,99 lira, işlem miktarı ise 4.744,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 209 milyon 407 bin 409,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 466.700,001.930,40
En Düşük 455.000,001.944,90
En Yüksek469.700,001.950,45
Kapanış469.000,001.949,50
Ağırlıklı Ortalama 457.896,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.172.334.694,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.744,78
Toplam İşlem Adedi97


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