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Altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:53
Altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 236 bin 500 lira, en yüksek 238 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 238 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 136 milyon 673 bin 374,30 lira, işlem miktarı ise 576,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 576 bin 990 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Altınbaş Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış237.000,001.307,20
En Düşük 236.500,001.303,50
En Yüksek238.600,001.305,80
Kapanış238.000,001.304,30
Ağırlıklı Ortalama 236.627,011.304,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)136.673.374,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)576,79
Toplam İşlem Adedi29


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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:53
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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