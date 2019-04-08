İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 236 bin 450 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 234 bin 350 lira, en yüksek 237 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 236 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 219 milyon 161 bin 502,89 lira, işlem miktarı ise bin 938,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 221 milyon 87 bin 399,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: