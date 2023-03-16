Altının fiyatı düştü
Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa nazaran yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 177 bin 490 liraya düştü.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,5 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 1 milyon 177 bin 490 liradan kapattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak belirlemişti.
Ekonomi
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