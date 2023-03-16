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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa nazaran yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 177 bin 490 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 18:48:00 -
Altının fiyatı düştü

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 1 milyon 177 bin 490 liradan kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak belirlemişti.

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