Altını olanlar dikkat! Tarih verildi: Baskı altında, bu yüzden...

Altının ons fiyatı 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; ons altının hareketiyle gram altında yükselişler sınırlı bir aralıkta kalıyor. Görünen tabloda altın fiyatları için zor bir dönemin yaşanabileceği tahmin edilirken; Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

ABD’de yükselen enflasyon endişeleriyle, ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ederken; bu yükseliş Altın fiyatları başta olmak üzere emtiaları baskı altında tutuyor. Aynı zamanda dolar endeksindeki yükseliş de altın fiyatlarını baskılamayı sürdürürken, endeks bugün yaklaşık olarak geçtiğimiz 1 ayın zirvelerinde seyrediyor. Diğer taraftan, dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklar devam ederken; Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişeleri küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bütün bu tablo içerisinde altının ons fiyatı, gün içerisinde en düşük 1735 dolar seviyesine kadar gerileyerek, 11 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons Altın bugün içerisinde en yüksek ise 1754 dolar seviyesini görürken; saat 11.22 itibarıyla 1740 dolar seviyesinde hareket ediyor. Uzman isimler, altın fiyatlarının bu görünüm karşısında güçlü kalmasının zor olduğunu belirtirken, ons altında 1720 dolar seviyelerine kadar çekilmenin gerçekleşebileceğini belirtiyor.

En önemli tarih 3 Kasım

Altının ons fiyatı, 22 Eylül'de açıklanan Fed toplantı sonuçları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir izledi. Başkan Powell'ın “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” mesajı sonrası, gözler 2-3 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Piyasalar bu toplantıdan varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili zamanlamanın ip uçlarını arayacak. Fed'in piyasalara istediğini vermesi halinde, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükselişin devamı, ons altın fiyatlarında ise düşüş bekleniyor.

Gram altında yükseliş sınırlı

Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişe karşın, ons altında düşüş yaşanmasıyla sınırlı yükseliyor. Gram Altın, gün içerisinde en yüksek 497,72 lira seviyesini, en düşük ise 493,87 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.14 oranında yükselişle 496,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 350 liradan işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 495 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 lira seviyeden başlamıştı. Uzmanlar, gram altında yaşanan düşüşlerin orta ve uzun vade için alım fırsatı yaratabileceği görüşünde…

Gözler FED Başkanında

Bugün küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmada olacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı açıklamalarda takip edilecek.

Alım fırsatı oluşturacak rakamlar... (Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi)

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. Faizler yüzde 1.52’ye yaklaştı. Bu yükseliş ise emtiaları baskı altında tutuyor. Bu kapsamda ons altında da baskı görmekteyiz. Önceki yazılarımda faizler için yüzde 1.50 hedefi vermiş ve bu durumun ons altında baskıya neden olacağını ifade etmiştim.

Ons altında teknik düşen eğilim devam ediyor. Bu eğilimin direnç noktası 1775 dolardan geçiyor. Aşağıda ise, 1740 dolar desteği kısa vadede önemli olacaktır. Eğer bu destekte bir kırılma gelirse satış baskısı artabilir ve 1720 hedeflenebilir. Mevcut durumda 1775 altındaki olası yukarı hareketler, satış fırsatı vermeye devam edebilir. Ons altında kısa vadede pozitif görünüm için, 1775 dolar üzeri hareket gerekiyor.

Dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indiriminin ardından yükselişe geçmişti. Fakat ons altının baskı altında kalması gram altındaki yükselişlerin önüne geçiyor. Özellikle dolar kurundaki hareketleri baz aldığımızda, gram altındaki düşüşlerin orta-uzun vadede alım fırsatları vermesi beklenebilir. Teknik olarak 480 – 470 TL bölgesine doğru geri çekilmeler geçen hafta olduğu gibi alım fırsatı yaratabilir.

Hürriyet