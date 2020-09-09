Altını olanlar dikkat!

Altın fiyatlarının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? soruları arama motorlarında araştırılıyor.

"Altın fiyatları artmaya devam edecek"

Bankacılık devi Morgan Stanley'in baş stratejisti ve yükselen piyasalar başkanı Ruchir Sharma, 8 Eylül tarihinde verdiği röportajda altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini söyledi.

"Altın bu şartta iyi performans gösteriyor"

Ruchir Sharma, enflasyona göre ayarlanmış faiz oranları negatif olduğunda altının özellikle iyi performans gösterdiğini belirtti.

Altın, Ağustos ayının başında bütün zamanların en yüksek seviyesi olan 2.058 dolara çıktı, fakat ancak 1.927 dolara geri döndü. Sharma'ya göre, merkez bankaları enflasyon geri dönerse eğrinin çok gerisinde kalacak.

Hintli yatırımcılardan çağrı

Önde gelen Hintli yatırımcılar da, portföyün yüzde beşinin altına tahsis edilmesini önerdi.

İslam Memiş de altında yeni zirve tahmininde bulunmuştu

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş de, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada; kısa vadeli beklentilerle orta ve uzun vadelilerin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini, altın fiyatlarında uzun vadede yeni zirveler görülmeye devam edileceğini bildirmişti.

İslam Memiş, elinde altın olan vatandaşlara, ihtiyaçları olmadığı müddetçe asla satmamaları çağrısında bulundu.