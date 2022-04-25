Altında Fed endişesi sürüyor! Art arda üçüncü günde...

Altın, Fed’in sıkılaşma politikasında agresifleşeceği endişeleriyle art arda üçüncü gününde de değer kaybetti.

Spot altın son beş haftanın en kötü haftalık performansını sergilemesi sonrası son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Spot altın yüzde 0,5 değer kaybederek 1.921 dolara gerilerken bu rakam 7 Nisan’dan beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu dizginlemek için 50 baz puanlık faiz artışını desteklemesi yüksek bir olasılık olarak görülürken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise merkez bankasının 75 baz puanlık bir artış ihtimalini de elememesi gerektiğini belirtti.

“Piyasalar Fed’in önümüzdeki ay 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalinin hazımsızlığını yaşıyor” diyen Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee, “Bize göre ufak bir ihtimal olsa da daha agresif bir sıkılaşma politikası olasılığı altın üzerinde baskı kuruyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük tüketicilerinden olan Çin’deki altın için fiziksel talep görünümü de ülkenin sıfır Kovid politikası nedeniyle satışların darbe alması sonrası negatife döndü. Şangay’da hafta sonu rekor sayıda ölümler kaydedilirken Pekin’de yetkililer virüsün sessizce yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Tüm bu olumsuz faktörlere rağmen Ukrayna savaşı, düşük büyüme ve hızlanan enflasyona dair endişeler nedeniyle altına olan destek devam ediyor.