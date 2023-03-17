Altında bankacılık krizi etkisi altın ve para piyasalarında sürüyor: Gram altını fiyatları bugün ne kadar?

Altın, ABD'de patlak veren bankacılık krizinin ABD ve Avrupa'da diğer bankalara yayılabileceği endişeleriyle yükselirken açıklanan kurtarma paketleri piyasaların bir miktar rahatlamasına neden oldu. ABD'nin en büyük 16'ncı bankası Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası piyasalardaki dengeler, altın lehine değişti. ABD'deki bankaların peş peşe iflas etmesi piyasaları korkutu ve bu durum sonrası özellikle altın fiyatlarını net bir şekilde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.

Altın fiyatları bu hafta 120 dolar birden yükseldi. Ons altın tarafındaki bu yükseliş gram altın için de destek oluşturdu ve yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 1.200 TL ile rekor tazeledi. Kapalıçarşı’da en çok altının gram fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı merak edilirken 6 büyük kurumdan yeni tahmin yapıldı. Analistlerin 2023 yıl sonu altın tahmini 2000 doların üzerinde gerçekleşti. İşte detaylar…

Altın, ABD ve Avrupa’da yaşanan bankacılık krizleri nedeniyle oluşan güvenli liman talebiyle birlikte art arda üçüncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın ons başına 1.930 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın ise piyasalarda 1180 TL seviyelerinde.

Spot altın ABD’de SVB’nin iflası sonrası bölgesel bankalarda yaşadığı sorunlar ve Credit Suisse Group’un yaşadığı sorunların yarattığı endişeler sonrası bu hafta yüzde 3 yükseldi.

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Öte yandan ABD ve Avrupa’da açıklanan kurtarma paketleri sonrası tam anlamıyla bir kriz yaşanacağına dair endişeler hafifledi.

ABD tahvil getirilerinin Perşembe günü yaşadığı yükseliş değerli metalin cazibesinin bir kısmını geri aldı.

bloomberght'e göre: Fed’in bu hafta faiz artışını durduracağı hatta indirim ihtimalinin muhtemel görülmesiyle kıymetli metalin ETF varlıkları Perşembe gününe kadar art arda dört gün yükselirken haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa şu anda Fed’in bu hafta faizleri artırması ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Gram altın bankacılık krizlerinden aldığı destekle bin 190 TL seviyesine çıkarak haftayı rekorla kapattı. Güvenli liman alımları ile değerine değer katan altın bir haftada 120 dolar yükselirken yüzde 3 değer kazandı. Gram altın 6 haftanın zirvesindeki yerini korurken dünyaca ünlü banka Commerzbank daha önce yaptığı tahmini yeniledi.

ABD bankalarının ardından İsviçreli Credit Suisse hisselerindeki rekor düşüş hem merkez bankalarında hem de piyasalarda karamsar bir havanın hâkim olmasına neden oldu. Credit Suisse'nin, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar franga yakın borçlanacağının öğrenilmesi ve krizin beklendiği kadar kötü sonuçlar doğurmaması piyasaların yönünü pozitife çevirdi. Yurt içinde ise gram altın bin 190 seviyesine tırmanarak haftayı rekor seviyeden kapattı.

GRAM HAFTAYI REKORLA KAPATTI

Dünya piyasalarında önemli konumlara sahip olan bankaların iflas etmesi ve çeşitli krizler yaşaması riskli varlıklara olan talebin azalmasına yol açtı. Credit Suisse hisseleri, İsviçre Merkez Bankası'nın likidite desteğinin etkisiyle yüzde 40'a yakın yükselişle yaşadı. Gelişmelerin etkisi ile son bir buçuk yılın en düşük seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatlanmalarında toparlama gözlenirken altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın bin 190 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.850 liradan satılıyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ

Fed’in faiz kararları beklenirken Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, ECB, şubat ayı toplantısında beklentiler dahilinde faizleri 50 baz puan artırarak; faizi yüzde 2,5'e yükseltmiş oldu.

ALTINDA YUKARI YÖNLÜ POTANSİYEL DEVAM EDİYOR

Öte yandan Avrupa’nın en büyük bankalarından Commerzbank altın tahminin yeniledi. Piyasadaki artan risklere rağmen, Commerzbank'taki emtia analistleri, fiyatların yılı ons başına 1.950 dolar civarında bitirmesi ve yukarı yönlü potansiyeli ile ilgili tahminlerini sağlam tuttuklarını söylediler.tgrthaber'de yer alan haberde: Tastylive’dan Ilya Spivak ise bankacılık sektöründe yaşanan krizin altın fiyatları için destekleyici olduğunu ifade ederek “Bu gelişmeler piyasanın risk duyarlılığını artırarak, merkez bankalarının (faiz oranlarını artırma konusunda) geri adım atabileceği beklentisine yol açıyor.” dedi.

6 kurumdan 6 yeni tahmin geldi...

KURUMLARDAN 2023 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Citigroup’tan 2023 için yeni bir altın tahmini yapıldı. Amerikan finans kuruluşu altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1.900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Natixis, ortalama fiyatı tahminini ons başına 1.790 dolar olan ilk 2023 tahmininden 1.830 dolara yükseltti.

StoneX Metals, bu yıl ons altının yüzde 14 yükselerek yılı 2.000 doların üzerinde tamamlayacağını öngörüyor.

ABN -Amro Group, değerli metalin 2023'te ortalama 1.900 dolar/ons olacağını tahmin ediyor.

TD Securities ons altının yılın geri kalanında 1.925 doların üzerinde hareket edeceğini savunuyor.

Wallet Investor, fiyatların 2023’ü 2000 doların üzerinde tamamlayacağını hesaplıyor. Kuruluş, algoritma tabanlı fiyat tahmin hizmeti veriyor.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Credit Suisse bankasında yaşanan likidite sorunu sonrası artan endişelerle gram altın 1.182 direncini aştı. İsviçre Merkez Bankası’nın bu bankaya likidite sağlayacağını açıklamasıyla da geri çekilmeler görüldü. Geri çekilmenin devamında 1.164 ve 1.155 destek olarak izlenebilir. mynet'e göre:Yukarı yönlü işlemlerde ise 1.175 önemli bir direnç. Buranın üzerinde kalınması yükselişleri uzmanlara göre tetikleyebilir.

ROUBİNİ: ALTIN VE KISA VADELİ TAHVİL ALIN

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini altın tavsiye etti. Roubini Macro Associates'in başkanı ve CEO'su Nouriel Roubini, uzun vadeli Hazine tahvillerinin, yatırımcıların riske karşı korunmak için izlemesi gereken güvenli liman olmadığını söylüyor. Bloomberg Surveillance'ta konuşan Roubini, "Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli Hazineler, altın ve diğer değerli metaller olacak" dedi.

17 MART 2023 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 1.945 dolar

Gram altın: 1.200 TL

Çeyrek altın: 1.943 TL

Cumhuriyet altını: 8.072 TL

22 ayar bilezik: 9.158 TL

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