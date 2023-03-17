Çin'de akaryakıt fiyatları düşüşte: Dünyada brent petrolün varil fiyatı ise dalgalı! Benzin ve motorin güncel fiyatları

Dün 75,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 75,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,69 dolardan alıcı buldu. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Mart güncel akaryakıt fiyatları listesi...

Dünyada Petrol ne durumda?

Fiyatlardaki yükselişte, bankacılık sektöründe ABD ile başlayan olumsuz gelişmeler nedeniyle düşen fiyatlardan yararlanmak isteyen piyasa oyuncularının özellikle Çin'den gelecek talebi fiyatlayarak alım yapması etkili oluyor. Çin’in petrol ve gaz keşfedip çıkarmayı amaçlayan Shendi Projesi’nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

Küresel petrol talebindeki artış öngörüleri, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması beklentileri nedeniyle yukarı yönlü revize edildi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında ülkemizde motorin fiyatlarında indirime gidildi.

Suudi Arabistan ve Rus yetkililerin piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanması ve gerektiğinde üretimi düşürebilecekleri konusunda uzlaştıklarına yönelik haber akışı da fiyatları destekliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Bin Selman ve Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşme sırasında, ülkelerinin Ekim 2022'de OPEC+ grubu tarafından alınan ve 2023'ün sonuna kadar üretimi günde iki milyon varil azaltmayı öngören karara bağlı olduğunu vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısı ise 3 Nisan'da yapılacak.

Öte yandan, turktime'e göre: ABD merkezli bankacılık sorunları ve küresel faiz politikalarına ilişkin endişeler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,44 ile 75,72 dolar aralığının direnç, 74,66 ile 74,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Çin, uluslararası fiyatlardaki değişime göre benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlama yapıyor.

Ayarlamalar ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun sorumluluğunda.

Akaryakıt indirimi yarından itibaren uygulanacak

Xinhua'nın haberine göre, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 100 yuan (14,48 dolar), motorininkinde ise 95 yuan (13,80 dolar) indirim yapılacak.



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Arz istikrarının sağlanması talebi

Asya ülkesi Çin’in Avrasya kıtasının en derin petrol arama kuyusunun açtığı bildirilimişti.

Çin'in petrol ve gaz keşfedip çıkarmayı amaçlayan Shendi Projesi'nde ilerleme kaydedildi. SINOPEC firması yaptığı açıklamada;

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları istendi. Tarım Havzası’nda bulunan petrol arama kuyusu Shunbei-84’ün 8 bin 937,77 metre dikey derinliğe ulaşarak Asya kıtası kara topraklarında dikey derinliği en derin kiloton kuyu olduğunu belirtti.

Çin'de petrol fiyatları her 10 iş gününde bir ayarlıyor

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Fiyata müdahale sınırı

İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. İşte güncel son durum...

ÜLKEMİZDE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin grubunda yapılan 1 lira 34 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

STANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL



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