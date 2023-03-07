Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay tahmin: Şu an bedava, almayan dizini döver

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, yatırımını altında tutmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Memiş altın almak için en uygun tarihi takipçileriyle paylaştı.

Kapalıçarşı'nın nabzını tutmasıyla bilinen Memiş, altın alıp satacak vatandaşları uyardı. Memiş, "Bu fiyatlar görebileceğiniz en dip seviye. Altın şu an ucuz değil bedava. Buralarda alım yapmayanlar aylar sonra dizlerini dövecek" dedi.

Uluslararası piyasalarda altının onsunun yeniden 1850 dolar seviyesini geçmesiyle birlikte yeni haftaya nasıl başlayacağını şaşıran gram altın için umut dolu sözler geldi. Memiş, "Gram altın için önceki günlerde söylediğim 1200 lira hedefinin çok yakın gelecekte gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tekrar tekrar olabilme ihtimalinden bahsettiğim 1550 lira ise yıl sonuna kadar oldukça muhtemel görünüyor. 2023 yılının altın yılı olacağına yönelik ümidim tazeliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

Yatırım yapanların sadece altına odaklanmalarının hata olacağını belirten Memiş, diğer fırsatları kaçırmamanın önemine vurgu yaparak, özellikle gümüş madenine dikkat çekti.

Memiş, "2023'te bana sorarsanız altını sollayacak tek bir şey var, o da gümüş. Son 2 yılda 6 kat değerlenen maden, bu yıl da yükselişine devam edecektir" sözlerini kullandı.

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Yorumlarının yalnızca tahmin olduğunun altını çizen Memiş, yatırım tavsiyesinde bulunmadığına dikkat çekti.