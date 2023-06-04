Her tahmini tutan İslam Memiş'ten 30 TL olacak iddialarına sitemi! Altın, dolar, petrol: En iyi, kötü yatırım araçları

Seçimin ardından piyasalar hareketli bir hafta geçirdi. Altın, dolar, Borsa, Bitcoin... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Haftanın en kötü yatırımı ne oldu? İşte yatırımda bu haftanın enleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin kabinesini akşam saatlerinde Meclis'teki yemin töreni sonrasında kamuoyuyla paylaştı. Kabinedeki en dikkat çeken isimlerden biri ekonomi yönetiminin başına getirileceği konuşulan Mehmet Şimşek'ti. Şimdi ise Şimşek ile beraber faiz, döviz kurları, enflasyon, KKM gibi konularda nasıl adımlar atılacağı ve piyasaların gelecekteki olası seyri merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, akıllardaki tüm sorulara ilişkin detaylı değerlendirmelerini paylaştı.

İslam Memiş canlı yayında altın ve dolarda yeni fırsatı açıkladı. Yeni tahminleri peş peşe sıraladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı TGRT Haber yayınında Türkiye ve dünya basının yakından takip ettiği atamayı değerlendirerek detaylı bir analiz yaptı.

Memiş uygulanacak olan yeni adımların enflasyon, alım gücü ve döviz kurları üzerinde olumlu etkiler oluşturmasını beklediğini kaydederek, “Enflasyonla mücadele içsel ve dışsal sorunları bünyesinde barındırması sebebiyle çok kolay bir konu değil. ABD ve Avrupa'da şu anda çok ciddi bir resesyon ve durağanlık var. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde bu hissediliyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek beklendiği kadar kolay olmayabilir ama alınan kararlar yapılan politikalarla beraber zaman içinde enflasyondan kurtulacağımız günler de gelir ama buradaki politikalar piyasalara vereceği güven açısından önemli olacaktır.” dedi.

EKONOMİDE MEHMET ŞİMŞEK’İN YANSIMALARI NASIL OLACAK?

İslam Memiş’in TGRT Haber yayınındaki son dakika değerlendirmelerinden önemli satır başları şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi gram altın ve dolar alanın zarar ettiğini söyleyen Memiş, Dolar 30 TL olacak iddialarına sitem etti. Memiş, spekülatörlerin şimdi çiçek böcek paylaştığını belirtti.

“Kısa vade için pozitif bir etkisi mutlaka olacaktır özellikle yabancı yatırımcıların almış oldukları son pozisyonlara baktığınız zaman Mehmet Şimşek şu anda en iyi isim olarak görüldü. Mehmet Şimşek ile birlikte mutlaka yapısal bir reform ve zihniyet reformu başlar olması gerekiyor ve bunu yapacaktır. Şimşek’in özelliklerinden bir tanesi de kemer sıkma politikalarıdır. Çalışarak ve üreterek ve dışarıya satarak kazanmayı seven bir isim. Şimşek’in politikasında bir rehavet değil ama biraz daha teknik ve kemer sıkma politikasının özelikle miras ve varlık tarafında yeni vergilerin gelmesini çok güçlü buluyorum. Özellikle kamu ihalelerinde şeffaflığı çok öne koyan bir isim.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Geçen hafta borsa tarafında yaşanan yükselişler özellikle Mehmet Şimşek’in etkisi olduğunu söyleyebilirim. BİST 100 endeksinde yükselişle haftaya başlarız, 6 bin puan seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi zaten bu yıl bekliyorduk ve bu gerçekleşme ihtimali güçlendi.

Geçen hafta özellikle Kapalıçarşı piyasasında fiziki olarak insanların ciddi olarak döviz ve altın bozdurduğu gözlemlendi ve bir TL talebi oluştu. Çünkü Mehmet Şimşek ismi ciddi ciddi konuşulmaya başlanmıştı. Mehmet Şimşek’in adının kesinleşmesinin sonrasında borsadaki rallilerin ve döviz kurlarındaki düşüşün kaçınılmaz olduğunu da görmüş olacağız. Yine de rehavete kapılmamak lazım. Özellikle vatandaşlarımızın bu iyimserliği bir fırsata çevirmesi gerekiyor. Yatırım yapacak olanlar, düğün yapacak olanlar, borsada birikimi olanlar kesinlikle döviz ve altın olarak borçlanmaması gerekiyor. Eğer hane halkımız bu tür hamlelere dikkat ederse avantajlı olur.

DOLAR VE EURO EKONOMİDE YENİ ADIMLARLA DÜŞECEK Mİ?

Döviz kurlarında özellikle son 1 haftada resmi kurla ile serbest piyasa arasında farklılıklar vardı bunlar kapanır. 20 TL psikolojik destek seviyesinin altına sarkıp sarkmayacağını takip edeceğiz. Yine altın ve gümüş fiyatlarında da gerileme kaçınılmaz olacaktır. Piyasalarda veya ekonomistlerin bekleyeceği soruların yanıtlarını önümüzdeki hafta Şimşek’ten daha net bir şekilde alabileceğiz.

Türkiye’nin şu anda döviz girdisi anlamında bir ihtiyacının olduğu ve yabancı yatırımcıların da zaten hem maliye hem de TCMB politikasında ciddi bir değişiklik bekliyordu. Erdoğan ve Şimşek arasındaki görüşmenin detayları bilinmese de Şimşek’in bu görevi kabul etmesinin ardından aklındaki birçok projeyi aktif olarak sahada uygulayabileceği bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.

MEHMET ŞİMŞEK’İN KKM VE FAİZ KONUSUNDA NASIL UYGULAMALARI OLACAK?

Mehmet Şimşek çok uzman ve kaliteli bir isim. Bütün ekonomistler tarafından çok beğenilen ve yurt dışında yatırımcılar tarafından ve finans sektöründe sevilen hem de icraatları noktasında başarılı görülen bir isim. Belirli bir süre KKM’ye devam eder ama faiz konusunda sert kararlar kısa vadede alınmayacağını düşünüyorum.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE ALIM GÜCÜNÜN ARTIŞINA İLİŞKİN YENİ ADIMLAR ATILACAK MI?

Enflasyonla mücadele içsel ve dışsal sorunları bünyesinde barındırması sebebiyle çok kolay bir konu değil. ABD ve Avrupa'da şu anda çok ciddi bir resesyon ve durağanlık var. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde bu hissediliyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek beklendiği kadar kolay olmayabilir ama alınan kararlar yapılan politikalarla beraber zaman içinde enflasyondan kurtulacağımız günler de gelir ama buradaki politikalar piyasalara vereceği güven önemli olacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasıyla piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yeni kabine ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi yönetiminde değişimler yaşanması beklenen siyaset, piyasaları da hareketlendirdi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin dümenine geçiçecek olması piyasalara yeniden güven aşıladı. Yaşanan gelişmeler ışığında bu hafta hangi yatırım aracı en çok kazandırdı? Hangi yatırım kaybettirdi? İşte 29-2 Haziran 2023 haftasının enleri...

DOLARDA REKOR HAFTASI MAKAS KAPANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından, dolarda yükseliş hızlandı. Hafta boyu yeni rekor seviyeler kaydeden dolar kuru, 21.16 TL ile en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda yüzde 4’ten fazla getiri sağlayan dolar, piyasa kapanışında 20.90 TL seviyesinden işlem görüyordu. Ekranlarda yaşanan yükselişin aksine piyasada daha önce 21-22 TL'den satılan dolar durgunluğunu korudu. Böylelikle seçim öncesinde piyasa ile ekran arasında açılan makas kapanmış oldu.

BORSA HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI

Seçim belirsizliğinin kalkmasının ardından borsa yatırımcıları, Kabinede kimlerin olacağını merak etmeye başladı. Özellikle ekonominin başına geçecek isim başlıca merak konusu oldu. Bu hafta ekonominin başında Mehmet Şimşek’in geçeceğine dair ortaya atılan iddialar, borsada yükselişin hızlanmasına neden oldu.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 11’den fazla yükseldi ve 5114 puana yükseldi. Rahatlama rallisi yaşayan borsada haftanın en çok kazandıran hisseleri DARDL, COSMO ve BURCE oldu.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

Gram altın geride kalan haftada yükselen dolar kurundan aldığı destekle, yatırımcısına kazandıran araçlar arasında yer aldı. Haftalık bazda yüzde 4’ten fazla yükselen gram altın, 1309 TL’den alıcı buluyordu. Hafta içerisinde 1345 TL’ye yükselen gram altın, tarihi zirvesini yineledi. Kapalı Çarşı piyasasında seçim sonrasında yaşanan düşüşlerin ardından toparlanma görüldü. Gram altın zaman zaman 1400 TL'nin üstüne çıktı.

KRİPTO PARA İŞLEM HACMİ 32 AYIN DİBİNDE

Kripto para borsalarındaki toplam spot işlem hacmi, mayıs ayında 32 ayın en düşük noktasına ulaştı. Geçtiğimiz ay 439.42 milyar dolara gerileyen hacim, nisan ayında kaydedilen 604.88 milyar dolara göre yüzde 27’den fazla düşüş gösterdi.

BİTCOİN'DE YATAY SEYİR SÜRDÜ

Bitcoin son dönemdeki yatay hareketini bu hafta da sürdürdü. Kripto para birimi ABD’de açıklanan veriler ve Federal Rezerv’in Haziran ayındaki toplantısında nasıl bir karar alacağına dair söylentilerin ortasında işlem görüyor.

Bitcoin yazım itibarıyla 27.150 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ise Bitcoin’e kıyasla daha iyi performans gösterdi ve haftalık bazda yüzde 3 getiri sağladı. ETH yazım itibarıyla 1.900 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1.14 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

PETROLDE ZAYIF GÖRÜNÜM

Petrol piyasası bu hafta gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısını beklerken, küresel piyasalardaki enflasyon ve faizin süreceğine dair beklentilerden olumsuz etkileniyor. Hafta boyu yatay hareket eden ham petrol, 72 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Bren petrolün varil fiyatı da haftalık bazda yüzde 1’e yakın düştü ve piyasa kapanışında 76 dolar seviyesindeydi. OPEC+ toplantısından çıkması muhtemel bir üretim kesintisi kararı, petrol fiyatlarında artış getirebilir. Ancak ittifaka yakın kaynaklar böyle bir kararın alınmasının beklenmediğini bildirdi. (turkiyegazetesi)