Bankada, elinde altını olanlar İslam Memiş'ten çok ama çok kritik uyarı: Altın sahipleri ihya olacak! Altın fiyatları, fiyatlar

Gram altını olanlar ihya olacak! Rekor için tarih verdi...

Altın fiyatlarında tarihi rekor geldi! Altın fiyatları için kritik tahmin verildi. Gram altını olanlar artık ihya olacak. İslam Memiş, gram altın için yeni rekor tarihi açıkladı. "Makas daralıyor" diyen Memiş, orta ve uzun vade için önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar...

Gram altın fiyatları bir anda fırladı. Altın rekor kırdı. Altın alacaklar bu habere dikkat!

Seçim sonrası altın ve para piyasalarındaki son durum merakla takip edilirken, uzman isim İslam Memiş, "Orta ve uzun vadede hem döviz tarafında hem altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı çok güçlü" diyerek yatırımcılara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları yeni haftada yönünü yukarı çevirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın bugün 1300 lira seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

İşte piyasada son durum.

ABD’de borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılması, dolar endeksinin 2.5 ayın zirvesini gördükten sonra gerilemesi ons altın fiyatına destek verdi.

Küresel piyasalarda gözler ABD borç limiti görüşmelerindeydi.

Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz gün dolar endeksinin 104.500 seviyesinin üzerine çıkarak 2.5 ayın zirvesine çıkması, ABD borç limiti krizinin çözülmesi sonrası yatırımcıların hisse piyasalarına yönelmesi ile birlikte ons altın fiyatında düşüş görülmüştü.

Ons altın dün 1932 dolara kadar gerileyerek 2.5 ayın dibini gördü.

Dün dolar endeksinin zirve seviyeden dönmesinin ardından ons altın fiyatı 1963 dolara kadar yükseldi.

Ons altın günü 1959 dolardan kapattı.

Dün 1289 liradan açılan gram altın 1322 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü.

ONS ALTIN NE KADAR?

1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.965,73 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,33, son bir haftada %0,44 oranında değişmiştir. Ons Altın, 04.05.2023 tarihinde $2.050,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 29.05.2023 tarihinde $1.940,89 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

TAM ALTIN NE KADAR?

1 Tam Altın fiyatı, anlık olarak 8.951,41 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %1,14, son bir haftada %-3,49 oranında değişmiştir. Tam Altın, 13.05.2023 tarihinde 9.673,85 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 02.05.2023 tarihinde 8.826,76 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 4.489,43 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %1,14, son bir haftada %-3,49 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 13.05.2023 tarihinde 4.851,76 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 02.05.2023 tarihinde 4.426,92 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1 Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 2.244,72 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %1,14, son bir haftada %-3,49 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 13.05.2023 tarihinde 2.425,88 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 02.05.2023 tarihinde 2.213,46 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.310,387 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,75, son bir haftada %4,68 oranında değişmiştir. Gram Altın, 31.05.2023 tarihinde 1.310,485 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 25.05.2023 tarihinde 1.243,916 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

"BORSADAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİCİ"

Piyasalarda iyimserlik söz konusu olduğunu ve özellikle borsa tarafındaki yükselişlerin çok dikkat çekici olduğunu ifade eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün haftanın ilk işlem günüydü, yüzde 4.5 civarında bir yükseliş oldu.

4.800 puan seviyesine kadar endeks tarafında bir yükseliş gördük.

Şu anda 4.900 puan seviyesinin üzerinde, yüzde 3 civarında bir değer artışı olduğunu ve bunun devam ettiğini gözlemliyoruz.

Borsa’daki yükselişler bir miktar daha devam eder diye tahmin ediyorum.

Özellikle kısa vade için 5.000 puan seviyeleri, yaz aylarında 6.000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar beklemeye devam ediyorum."

"DOLARDA MAKAS KAPANIYOR"

Resmi kur ile piyasa kurunun arasındaki makasın kapandığına dikkat çeken İslam Memiş, "Yine dolar tarafındaki, resmi kur tarafındaki yükseliş çok dikkat çekici çünkü resmi kur ile piyasa kuru arasındaki makas kapanıyor.

20 lira 30 kuruş civarındaki resmi kur ile 20 lira 70 kuruş civarındaki Kapalıçarşı piyasası.

Ancak 20 lira seviyesinin altındaydı seçimlerden önce, bu makas aralığının yavaş yavaş kapanması da dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH

Ons altın ve gram altın rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, şöyle devam etti:

"Ons altında bir düşüş var. Küresel piyasalardaki gelişmelerden kaynaklı 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi.

Buradan tekrar bir yükseliş söz konusu olabilir 1.960 dolar seviyesine kadar ve haliyle gram altın /TL fiyatı seçimlerden önce 1392 lira seviyesindeydi. Kapalıçarşı piyasasında şu an itibarıyla 1354 lira seviyesinde.

Gram altında da sert bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.

Orta ve uzun vadede hem döviz tarafında hem altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı çok güçlü.

Hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem içsel problemlerden dolayı şu anda altın fiyatlarında yine yaz aylarında 1500 lira seviyesi üzerinde ataklar beklediğimi söyleyebilirim."