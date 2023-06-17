Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 34 lira olacak diyerek açıkladı: O yatırım aracında bunu yapın

Dolar ile sterlinin kazanç karşılaştırmasını yapan İslam Memiş, “1 Ocak'ta 10.000 TL karşılığında alınan dolar şu anda 12.626 TL oldu. Aynı şekilde 1 Ocak'ta 10.000 TL karşılığında alınan sterlin 132.392 TL oldu. Sürekli olarak doları tavsiye ediyorlar ya işte o yanlış bir yatırım hamlesi olur.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 22 Haziran'da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası kurulu öncesinde gram altın için dikkat çeken yorumda bulundu. 5 TL kar elde ettiğini söyleyen Memiş, altının ucuz olduğunu söyleyerek, alım tavsiyesi verdi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen yeni sinyaller sonrasında, ons altın üzerindeki baskı giderek arttı. Fed, 15 ay sonra politika faizinde frene bassa da Powell'ın para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceği ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini işaret etmesi altın fiyatlarını düşüşe yöneltti. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons 1928 Dolar seviyesine kadar geriledi.

Ons altına bağlı olarak gram altın da 1500 TL'den düşüşe geçti. 22 Haziran'da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası kurulu öncesinde gram altın bu hafta 1480 TL'nin altına düştü. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum geldi.

Kişisel Youtube kanalından tahminde bulunan Memiş, altın almak isteyen tavsiyede bulundu.

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Memiş şu ifadeleri kullandı:

MERKEZ BANKASI SONRASI DOLAR NE OLACAK?

"Dolar kururu 23,67 lira seviyesinde. Dolar kurunda da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yine önümüzdeki haftaya kilitlendik. Önümüzdeki haftaya kadar tekrar bu güçlü duruşunu koruyan bir dolar TL kuru karşımızda olabilir. Faiz artırımı beklediğim için bu tarafta da bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum.

ELİNDE DOLAR OLAN FIRSATI KAÇIRMASIN

dolar almalıyım diyen arkadaşlarımıza euronun daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Altın ons fiyatı 1931 Dolar seviyesinde şu an itibariyle 1928 Dolar seviyesine kadar geriledi. O düşüş öngörümüz bugün için gerçekleşmiş oldu. 1910 Dolar seviyesini bekliyoruz. Olsun yani burada 10 Dolarlık 15 Dolarlık bir şaşma olsa da önemli değil. Elinde Dolar bulunan yatırımcısı bu fırsatları kaçırmamalı. Yıl içerisinde yine 2000 Dolar seviyesinin üzerine ataklar beklemeye devam ediyorum arkadaşlar.

Biz bu seviyelere biliyorsunuz 1970'lerden geldik bu hafta. O yüzden bu düşüş trendi beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ve dolayısıyla elinde dolar bulunduran yatırımcısı da altının ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.

GRAM ALTIN 30 TL DÜŞTÜ

Gram altın TL fiyatı şu an itibariyle fiziki tarafta kapalı çarşı piyasında 1475 lira. 1515 lira seviyesinden buralara kadar geldik. 30 TL'lik bir düşüş oldu. Gram altında 1481-1482 lira seviyesinden varlıklarımı TL'ye çevirmiştim. Ve dolayısıyla 1481-1482'ye sattığımız gram altınları şu an 1476 liraya fiziki olarak yerine koyabiliyoruz. Yani karıyla yerine koyabiliyoruz. Aldık mı almadık.

5 TL KÂRIM VAR

Almak isteyen varsa, pişman olan varsa buyurun 1481'den sattın 1476'ye yerine koyuyorsun. 5 lira kârım var. Pişman olan varsa biz altınımızı 1481 den 1482 den sattık. Satmıştık. Ama korkuyorum. Korkma kardeşim al 1476 koy yerine. Bitti bu kadar. Korkuyorsan trenine binmeyeceksin. Bu işler cesaret ister."