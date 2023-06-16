Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Para ve emtia piyasalarında yön Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları dikkat çekti. Kritik gelişme sonrasında altın fiyatlarında yön değişti. Öte yandan Altın uzmanı İslam Memiş altın ile ilgili yıl sonu tahmininde bulunarak 1800 lirayı işaret etti.

Para ve emtia piyasalarında yön Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları dikkat çekti. Kritik gelişme sonrasında altın fiyatlarında yön değişti.

'FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR'

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell ekonominin para politikasında sıkılaştırma sonrası bir "yumuşak inişi" başarması olasılığını görmeye devam ettiğini ancak, faizlerde yakın zamanda bir indirim öngörmediklerini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ve bunda kararlı olmaya devam ettiklerini ifade eden Powell, faiz oranlarının gelecek toplantılarda artırılmasının "mantıklı olabileceğini" değerlendirdiklerini, ancak bunun çok daha yavaş bir hızla yapılması taraftarı olduklarını da vurguladı.

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını söylemesi ve ilave faiz artışlarının yapılabileceğini açıklamasının ardından altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1953 dolar seviyesinde yükseliş gösteriyordu. Fed kararı sonrasında gerileyen ons altın 1939 doları gördü. Ons altın günü 1942 dolardan kapattı.

Gram altın Fed kararı öncesi 1479 liradan işlem görürken, ons altındaki düşüşe bağlı olarak geriledi. 1466 lirayı gören gram altın 1472 liradan kapandı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın şu dakikalarda 1958 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1962 dolar seviyeleri görüldü.Gram altın da 1488 liradan işlem görüyor.

Memiş'in Haber Global'de yaptığı değerlendirmeler şöyle: Gram altın şu an ekranlarda 1496, piyasada 1503 lirada. Gram altın bu hafta yükseldi, çünkü dolar kurundan destek aldı. Dolar kuru gram altını pozitif destekledi.

Ons altın 1963 dolarda. Kritik ve yoğun bir haftaya başladı piyasalar. Bu hafta en ons hem gram bazında geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Buradan tekrar bir satış gelebilir. 1910 dolara kadar geri çekilme öngörüyorum 1480-1515 bant aralığını gram altında öngörüyorum.

Fed'in faiz kararı, ECB'nin faiz kararı var. Bu gelişmeler dolar/TL ve ons altında etkili olacağından gram altın da geniş bant aralığında dalgalanabilir.

'YIL SONUNDA 1700-1800 SÜPRİZ DEĞİL'

Gram altın TL'de yıl içinde 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasını, 1700-1800 liranın da bugünkü ekonomik koşullarda mümkün olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası faiz artışı olursa dolarda geri çekilme öngörüyorum. Bu da gram altında 1450 ve 1400'e kadar geri çekilmeye neden olabilir.

'22 HAZİRAN TARİHİNE DİKKA ETMEK GEREKİYOR'

Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum. Tansiyon yüksek, kur yüksek...

Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor.

Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil. Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek.

Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, eylülden itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli.